Chui Sai On ausculta Federação da Juventude Chinesa sobre as LAG  

O Chefe do Executivo esteve ontem reunido com representantes da Federação da Juventude da China para recolher opiniões tendo em vista as Linhas de Acção Governativa do próximo ano. Os jovens sugeriram a criação de um subsídio para facilitar o arrendamento de espaços comerciais, de modo a aliviar a pressão a que estão sujeitos os jovens empreendedores. Os interlocutores de Chui Sai On sublinharam a importância das actividades juvenis organizadas pelo Governo. Defenderam ainda a formação de jovens na assunção de mais responsabilidades sociais, nomeadamente nos cuidados geriátricos.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...