Chan Iek Lap quer seguradoras a pagar despesas de saúde  

Chan Iek Lap defendeu ontem, na Assembleia Legislativa, que o Governo deve criar um sistema de seguro de saúde para todos os residentes e que os vales de saúde devem ser atribuídos de forma regular. O deputado salientou ontem que “o seguro de saúde para todos apresenta certos defeitos”, mas “visto que o número de seguradoras é elevado, os riscos podem ser repartidos eficazmente”.

“As despesas médicas são suportadas pelas seguradoras e os doentes podem optar livremente por médicos das entidades públicas ou privadas, o que consegue de imediato resolver o velho e grande problema da longa espera por consultas de especialidade nas entidades públicas, aliviando-lhes a grande pressão ao nível do trabalho”, afirmou Chan Iek Lap.

A grande vantagem da implementação de um seguro de saúde geral, no entender do parlamentar, é que “a tarifa com as despesas médicas no sector privado fica sujeita à supervisão das seguradoras, o que vai aliviar a pressão do trabalho de fiscalização do Governo”.

Chan Iek Lap defende a reforma do sistema de saúde recorrendo a “ideias inovadoras” e quer que os médicos sejam acreditados com a respectiva licença e, que, “através da aquisição de serviços, [o Governo] faça a triagem dos doentes que sofram de doenças mais vulgares para as clínicas e consultórios particulares, diminuindo assim a pressão do pessoal de saúde pública da linha da frente”.

Ao mesmo tempo, referiu o deputado na sua intervenção, “os serviços de saúde pública devem desenvolver-se mais nas áreas das especialidades e prevenção de doenças”.

O clínico defende que os cidadãos continuam a ter dificuldades de acesso aos médicos e a esperar longos períodos de tempo por uma consulta externa diferenciada. Por outro lado, “o volume de trabalho e a pressão sentida pelo pessoal do sistema público de saúde estão cada vez maiores”, alertou Chan Iek Lap, defendendo que a situação nos últimos anos de Macau é que o “pessoal dos serviços públicos de saúde tem demasiado trabalho mas os privados têm falta de trabalho”. J.F.