Chan Hong quer maior atenção às pessoas com incapacidades em situações de risco  

Chan Hong disse ontem que a divulgação de informações sobre desastres foi um dos aspectos que expuseram “as insuficiências de Macau” durante a passagem do tufão Hato pelo território em Agosto último. A deputada alertou para o facto de não terem sido tidas em consideração as necessidades dos cidadãos com incapacidades: “Para dar resposta às necessidades [das pessoas com deficiência], incluindo cegos e surdos, e optimizar o ambiente sem obstáculos, o Governo deve aditar legendas e linguagem gestual às informações divulgadas, e nos contactos de emergência é necessário incluir o envio de SMS e vídeo”, sugeriu a deputada.

Chan Hong falava ontem no hemiciclo quando apontou que “as orientações e o alerta divulgados pelo Governo, através da televisão, careceram de legendas e linguagem gestual, apenas com som e imagem” e que a linha azul foi a única forma de contacto.

“Muitas destas [pessoas com incapacidades] não conseguiram ter acesso às informações, nem saber, oportunamente, a situação meteorológica mais recente nem os planos de salvamento do Governo”, criticou. J.F.