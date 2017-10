Aula de enologia produz vinho “bebível” com uvas coreanas de supermercado

Hugo Bandeira, coordenador de alimentação e bebidas do Instituto de Formação Turística, teve uma experiência única de produção de vinho como parte de um mestrado que está a tirar na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Apesar de o resultado final ser “bebível”, o docente do IFT garantiu que o ‘4SOME’ – nome com o qual o vinho foi baptizado – não irá entrar em concorrência com as marcas já existentes em Macau. O mercado local, alerta Hugo Bandeira, “está um pouco estagnado”.

Pedro André Santos

Habituado a lidar com vinhos oriundos um pouco de todo o mundo, Hugo Bandeira teve agora uma experiência única: passou de consumidor a produtor. Juntamente com três colegas de turma, no âmbito de um curso de mestrado, o coordenador de alimentação e bebidas do Instituto de Formação Turística (IFT) produziu o ‘4SOME’, vinho tinto feito com uvas coreanas compradas num supermercado: “Faz parte de um mestrado que eu estou a tirar em Hong Kong, e foi uma aula prática que fizemos com a produção do vinho com uvas que comprámos no supermercado. A ideia não era produzir nenhum vinho de qualidade, mas seguir o processo da produção até ao engarrafamento”, começou por explicar o docente ao PONTO FINAL.

O processo todo durou cerca de um mês, desde a prensagem das uvas, passando pela fermentação até ao engarrafamento e criação do rótulo com que o produto final se apresenta. Apesar de a qualidade não ser o foco principal, Hugo Bandeira garantiu que o vinho é “bebível”, com uma produção final de cerca de 20 litros: “Foi uma experiência bastante interessante. Foi a primeira vez que fiz vinho, apesar de estar desde sempre ligado a esse mundo. Foi interessante, tenho uma vaga ideia de quando era pequeno porque o meu pai fazia vinhos em casa”, referiu.

A experiência serviu também para propiciar um regresso à infância, embora as recordações dessa altura no que toca à produção de vinhos nem sejam as melhores. “Lembro-me de pisar as uvas e ficar com uma comichão danada nas pernas”, recordou.

Mercado estagnado

Questionado sobre o actual panorama do território em relação à venda e ao consumo de vinho, Hugo Bandeira considera que “o mercado está um pouco saturado”, visto que “há marcas de todo o lado”, com os importadores a tirarem partido de abolição de taxas para a RAEM: “Já havia bastantes vinhos portugueses mas passou a haver mais devido a essa facilidade. Mas também começou a haver mais vinhos de outras partes do mundo, o que faz com que o mercado esteja completamente saturado do ponto de vista das marcas”, apontou o docente do Instituto de Formação Turística.

Relativamente aos vinhos portugueses, Hugo Bandeira não tem dúvidas que em Macau “há uma óptima oferta”, com vinhos de várias gamas. O especialista diz, ainda assim que devido às dimensões do território “não se consegue dar vazão à quantidade que há no mercado”.

Assim, muitos importadores acabam por se virar para a República Popular China, usando Macau como porta de entrada. A tarefa, porém, pressupõe muito trabalho e exige acompanhamento constante para singrar: “Há essa ideia de que Macau pode ser uma porta para a China, mas não é fácil. É preciso ter alguém do outro lado como parceiro, e é preciso acompanhar esta transacção e andar a promover o vinho”, concluiu Hugo Bandeira