Almoço solidário reúne mais de 84 mil patacas para a investigação do cancro da mama

O Conrad Macao estabeleceu, pelo quarto ano consecutivo, uma parceria com o International Ladies Club de Macau para a organização de um almoço de solidariedade no âmbito da campanha “PINK Inspired”, uma iniciativa que se destina a angariar fundos para a investigação do cancro de mama. No almoço deste ano foram angariadas mais de 84 mil patacas, oferecidas por vários mecenas e patrocinadores.

Entre os convidados que marcaram presença no almoço estiveram Gloria di Parma, bailarina do espectáculo de cabaret parisiense Crazy Horse, “Forever Crazy”, o actor de televisão e médico de Hong Kong, Marcus Kwok – que actuou como MC – e o autora e fundadora das Escolas de Inglês Miss Tove, na China, Tove Vine, que integrou o evento como oradora convidada. De acordo com a nota enviada à imprensa pelo Conrad Macao, Tove Vine é uma escritora, filantropa e professora de inglês dinamarquesa e australiana que, aos 58 anos, se mudou da Austrália para a República Popular da China, para abrir escolas de inglês para crianças desfavorecidas.

Sally Lo, do “Hong Kong Cancer Fund”, participou no almoço para abordar a prevalência do cancro da mama e a importância da detecção precoce. O almoço deste ano contou com a participação de mais de duas centenas e meia de convidados, que se apresentaram vestidos em tons de rosa, aos quais foi servido um almoço de três pratos, concebido pelos chefs do Conrad Macao. Os convidados que participaram no evento deste ano puderam adquirir senhas para um sorteio onde foram atribuídos prémios no valor de 180 mil patacas, incluindo estadias em hotéis da cadeia Conrad em todo o mundo.