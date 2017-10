Alexis Tam: Protocolo entre IFT e Universidade de Évora é “colaboração perfeita” para Macau  

O protocolo de cooperação ontem firmado entre o Instituto de Formação Turística e a Universidade de Évora prevê, entre outros aspectos, a criação de um mestrado conjunto. No âmbito do memorando dois alunos do território vão estagiar já a partir de Janeiro num laboratório da instituição de ensino superior alentejana.

O Instituto de Formação Turística (IFT) e a Universidade de Évora assinaram ontem um protocolo de cooperação que em Janeiro vai levar dois alunos do território a estagiar naquela instituição de ensino superior portuguesa. As duas entidades chegaram a acordo em relação à realização de cursos em áreas como a conservação e o restauro, cursos de Verão, estágios e também mestrados em associação. No âmbito do protocolo ontem firmado prevê-se ainda o fomento ao intercâmbio de professores para conduzir actividades lectivas, palestras ou workshops.

A área da gestão e da preservação do património foi destacada por Alexis Tam, presente na cerimónia de assinatura do protocolo, que salientou o “grande conhecimento” da Universidade de Évora nesta área: “É muito importante para nós uma vez que a Universidade de Évora tem conhecimento em termos de preservação de património mundial e o Governo de Macau tem muito interesse em divulgar esta ideia de conservação do património, não apenas para os nossos alunos universitários”, disse o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, em declarações aos jornalistas.

Por sua vez e também neste âmbito, Ana Costa Freitas, reitora da Universidade de Évora, salientou que a instituição que lidera tem “o melhor laboratório de conservação e restauro da Europa”. É, de resto, para este laboratório – o HERCULES – que vão estagiar dois alunos de Macau durante os primeiros seis meses do próximo ano. Em sentido inverso, a académica disse esperar que no próximo ano lectivo o Instituto de Formação Turística comece a receber alunos da instituição portuguesa: “Tudo isto se envolve numa estratégia que, da parte da Universidade de Évora, é promover a mobilidade de estudantes e professores em projectos de investigação e também no desenvolvimento da região que é outra das nossas preocupações. Esta ligação com Macau é muito importante porque também há uma grande vontade de fazer esta ligação com Portugal”, notou Ana Costa Freitas, em declarações aos jornalistas.

Em relação a um possível mestrado em associação entre as duas instituições – algo que actualmente o IFT não contempla na sua oferta formativa, ao oferecer apenas cursos de licenciatura – a reitora considerou que o projecto pode ser facilitada por carecer de certificação em apenas um dos países: “Basta que uma das agências certifique o curso em associação. Dantes era difícil, se quiséssemos fazer um curso em associação ele tinha que ser certificado pelas agências de ambos os países e portanto nós estamos a pensar em progredir para isso também”, explicou Costa Freitas.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura indicou que o protocolo ontem firmado “foi o resultado” da visita que realizou a Portugal no mês passado. Na sequência da deslocação foram assinados acordos entre o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos de Portugal e o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior da RAEM, entre as Universidades de Macau e do Porto e ainda entre os Institutos Politécnicos de Macau e de Viana do Castelo.

Alexis Tam deixou aberta a possibilidade de “daqui para a frente” serem realizadas visitas semelhantes a outros países lusófonos:“Temos que exportar os nossos cursos académicos porque nós temos condições e penso que ainda podemos ajudar a formar os talentos para estes países”, declarou o dirigente.