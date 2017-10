Acções da 13 Holdings caíram 51,7 por cento, no maior tombo desde 2013  

As acções da 13 Holdings, a empresa responsável pelo projecto do “The Thirteen”, caíram 51,7 por cento esta segunda-feira, depois do grupo ter anunciado planos para lançar uma segunda oferta pública, destinada em exclusivo aos accionistas do grupo. Com a operação financeira, a 13 Holdings propõe-se angariar 1,74 mil milhões de dólares de Hong Kong com o propósito de garantir que a construção do “The Thirteen” seja concluída até 31 de Março do próximo ano.

Avaliado em 1,3 mil milhões de dólares norte-americanos e há muito apodado de “o mais luxuoso hotel do mundo”, o “The Thirteen” começou a ser construído em 2013 e quando estiver concluído deve oferecer duas centenas de suites de luxo e uma suite presidencial que deverá custar qualquer coisa como 130 mil dólares por noite.

A conclusão da empreitada de construção do hotel estava prevista para o final do ano passado, mas as obras encontram-se suspensas desde Julho devido a problemas financeiros. A 13 Holdings reconheceu na sexta-feira passada que ainda estava à espera de autorização do Governo para operar uma sala de jogo na unidade hoteleira. Paradoxalmente, Lionel Leong Vai Tac, secretário para a Economia e Finanças revelou na semana passada que o Governo local ainda não recebeu qualquer pedido para que seja instalado um casino no “The Thirteen”. A empresa terá que assinar um acordo com uma das seis concessionaras do território com o propósito de operar jogos de fortuna e azar.

O presidente da 13 Holdings, Stephen Hung, contratou um descendente directo do rei Luís XIII com o propósito de obter aconselhamento sobre as mais relevantes tendências no que ao luxo europeu diz respeito.

Muitos analistas sublinham que os problemas com que se depara o projecto se ficam a dever sobretudo a uma questão de timing, com o lançamento do “The Thirteen” a coincidir com o início da campanha anti-corrupção lançada pelo presidente chinês, Xi Jinping.