Abertas inscrições para concurso de design da mascote dos Serviços de Turismo

Estão abertas desde ontem as inscrições para o concurso de design da mascote da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau, iniciativa organizada pelo organismo liderado por Helena Senna Fernandes, com o apoio do Instituto Cultural e Fundo das Indústrias Criativas.

O concurso destina-se apenas aos residentes de Macau, podendo estes participar no certame a título individual ou colectivo, sendo que neste último o máximo é de três pessoas por projecto.

A participação no concurso está aberta até 29 de Dezembro, devendo os trabalhos ser entregues por correio ou pessoalmente nas instalações da DST.