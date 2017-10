As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Homem-aranha nas teias do crime

Eram 7h50 da manhã do último sábado, e V. – uma residente de Macau – estava muito descansada na sua sala de estar, quando foi surpreendida por um desconhecido a entrar-lhe pela varanda, muito despreocupadamente e a sair-lhe pela porta da frente, como quem não quer nada.

Indignada com o ousadia, apresentou queixa e os agentes da Polícia Judiciária foram até ao local investigar. Alguns dos vizinhos revelaram ter visto um indivíduo a trepar pelas paredes no exterior do edifício. Pouco depois, a polícia deu com o suspeito, com ar desorientado, no segundo andar. Descobriram tratar-se de H., um morador do edifício, e realizaram uma busca à sua casa.

Um total de 8,19 gramas de cocaína foi encontrado, repartido por várias embalagens e num valor avaliado em 27 mil patacas. H. admitiu ser consumidor de drogas e ter realizado a compra em Hong Kong, para consumo próprio, mas também para vender em pequenas quantidades aos amigos: pedia 700 patacas por um saquinho com 0,23 gramas.

Sobre a peripécia cometida naquele dia, disse ter ficado meio confuso depois de inalar uma boa dose da substância. Contou ter tido a sensação de que estava a ser perseguido, pelo que resolveu esgueirar-se pela varanda para um apartamento vizinho noutro andar, para tentar escapar.

Foi detido e presente ao Ministério Público, perante o qual teve de responder pelos crimes de tráfico e consumo de estupefacientes, posse de instrumentos para consumo e ainda violação de domicílio.

Num outro caso envolvendo substâncias proibidas ocorrido no mesmo dia, uma empregada de limpeza num hotel da Taipa estava a arrumar um quarto, quando encontrou alguns instrumentos normalmente utilizados no consumo de drogas. Alertou a segurança do hotel e, em pouco tempo, agentes da PJ estavam a descobrir 0,17 gramas de ketamina no mesmo quarto e a interrogar os dois homens que tinham estado ali hospedados. Os suspeitos afirmaram desconhecer o material apreendido e sugeriram que devia pertencer a duas moças que tinham estado ali com eles na noite anterior. O exame à urina a que tiveram de se submeter, no entanto, revelou positivo ao consumo.

Amigos, amigos…

Conhecendo-se tão bem, O. e S. tiveram uma ideia para aumentar as suas hipóteses de sucesso à mesa de jogo: cada um entraria com metade do montante com que apostariam em conjunto e assim tinham uma margem de manobra maior. Quando garantissem algum lucro, repartiriam o prémio.

Na quinta-feira, puseram em prática o plano, num dos casinos de Macau. Cada um entrou com 300 mil dólares de Hong Kong (309 mil patacas) e começaram a jogar com um bolo total de 600 mil. Pouco depois, S. ausentou-se para ir à casa de banho. Uns minutos mais tarde, voltou, mas entretanto, O. deu pela falta de uma ficha de 500 mil dólares de Hong Kong.

Puseram a amizade de lado e começaram a discutir num tom tão elevado que atraiu a segurança do casino. A Polícia Judiciária foi chamada a intervir e interrogou os dois amigos. Os agentes observaram as gravações do sistema de videovigilância da sala de jogo. As imagens mostram, com efeito, S. a recolher uma ficha e a ausentar-se em direcção aos lavabos. Não é claro, contudo, se o suspeito chega a passar a ficha a um eventual cúmplice ou que outro fim lhe terá dado.

O., de 29 anos, ficou a arder com 250 mil dólares de Hong Kong – o valor da ficha desaparecida que lhe cabia – e S., de 44 anos, foi detido por burla.

… usuras à parte

Amigo de longa data de A., um homem que se dedica a emprestar altas somas a apostadores dos casinos em Macau para ganhar elevadas comissões e juros, C. achou que iria conseguir umas condições especiais, em nome da amizade.

Impedido de sair da China Continental, por estar envolvido num processo com a justiça, resolveu recorrer à ajuda do amigo para entrar ilegalmente em Macau, num barco clandestino. Uma vez no território, recebeu um empréstimo de 300 mil dólares de Hong Kong (309 mil patacas) para jogar numa sala VIP, a troco de juros de 10 por cento das apostas ganhas.

O problema foi que perdeu tudo. O amigo A. foi bastante compreensivo e, no dia seguinte, conseguiu que C. recebesse mais 500 mil dólares de Hong Kong para tentar recuperar o dinheiro perdido. As condições: 20 mil de juros, à partida, e metade do valor das apostas ganhas com o número 8.

Só que C. voltou a perder tudo e, porque não há amizade que resista a tamanho azar, acabou sequestrado num quarto do hotel. Aproveitou uma oportunidade e recorreu a um outro amigo através de SMS, contando-lhe a sua situação. A Polícia Judiciária deteve A. e um outro cúmplice pelos crimes de usura e sequestro

Virilidade colorida em frasquinhos

A PSP acabava de resolver um crime de prestação de alojamento ilegal, num apartamento na Praceta de Miramar. Três homens tinham estado ali alojados, pagando diárias entre 100 patacas (para dormir no sofá da sala) e 300 (por um dos quartos).

Foi então que um dos agentes reparou que o homem que estava alojado num dos aposentos tinha uns frasquinhos estranhos, com uns comprimidos coloridos (19 amarelos, 10 azuis e seis verdes): “Isso não é droga. São para a disfunção eréctil”, terá dito o homem, de 40 anos, alegando ter pago 160 yuans (193 patacas) pelo “remédio” em Guangzhou.

Acontece que a polícia encontrou também alguns utensílios normalmente utilizados no consumo de drogas e para os quais foi mais difícil encontrar desculpa. Encaminhado para o hospital, o suspeito foi submetido a análises que revelaram o consumo de metanfetaminas.

Foi detido pelo consumo de estupefacientes, enquanto o caso da pousada ilegal foi transferido para a Direcção dos Serviços de Turismo, para acompanhamento.