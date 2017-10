Abe soberano: O líder do Partido Constitucional Democrático do Japão, Yukio Edano, espera junto a um quadro de resultados que o nome de um dos candidatos do partido à Câmara Baixa do parlamento nipónico seja anunciado. O Partido Liberal Democrata, do primeiro-ministro Shinzo Abe, terá garantido um resultado que lhe permite uma maioria forte. EPA/CHRISTOPHER JUE

