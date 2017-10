“Triste não é falhar. Triste é ter uma boa ideia e nunca ter arriscado”

Deslocou-se a Macau a convite da Associação de Jovens Empresários Portugal-China para participar na Feira Internacional de Macau, mas até poderia ter vindo em representação de Angola, país onde se concentra o grosso dos seus negócios. Timothy Vieira, empresário nascido na África do Sul que se tornou conhecido do público português depois de participar no programa televisivo “Shark Tank”, encontrou no território uma dinâmica ímpar e a possibilidade de novos negócios quase a cada passo que deu. Numa extensa conversa, o empreendedor fala sobre a importância de arriscar e de apostar em novas ideias, do impacto que as “start ups” poderão ter na economia portuguesa, do actual momento da economia angolana, mas também da importância de se apostar em novos modelos de negócio e de se encontrar os parceiros ideais. Por agora, uma só certeza: Macau vai continuar no radar de Tim Vieira. O investidor em discurso directo.

Entrevista e fotografia de Marco Carvalho

PONTO FINAL: O que traz Timothy Vieira a Macau? Vem para investir? Ou vem, pelo contrário, à procura de investidores?

Tim Vieira: Vim com a Associação de Jovens Empresários Portugal-China. Convidaram-me para vir cá, para falar num painel deles. Esta é a minha viagem a Macau. Sempre estive mais focado em África. Obviamente que cheguei cá e comecei a ver oportunidades, quando se é empreendedor isto é um bocado natural. Foi-me dada a oportunidade de conhecer várias pessoas que estão cá a viver e sinto que cá há uma energia muito positiva. As pessoas acreditam que Macau tem um grande futuro e as estimativas de crescimento apontam nesse sentido. Depois, esta ponte que vai ligar Macau a Hong Kong e o projecto da nova Rota da Seda e tudo isso, contribuem ainda mais para reforçar este potencial. Se tenciono investir, se venho cá para procurar investidores … Tudo o que fiz na vida, nunca o fiz sozinho. Contei sempre com o apoio de parceiros e ter parceiros locais é sempre muito importante. Os negócios que tenho em Angola, em Moçambique, na África do Sul ou em Portugal não são projectos em que o Tim Vieira embarcou sozinho. O co-investimento é para mim a palavra-chave. É um conceito muito importante. Mas tenho participado em projectos onde o modelo já não é seque de “co-investing”, mas de “crowd investing”: reunimos uma série de pessoas que entendemos que podem dar valor a um projecto e, remamos todos juntos, para fazer o barco andar no sentido certo.

Macau é para si uma missão em que dá ainda os primeiros passos, pelo que percebo, mas esta demanda por eventuais co-investidores, está direccionada para a comunidade portuguesa radicada em Macau? Para a comunidade chinesa? Ou qualquer parceiro é bem vindo?

T.V: O essencial é cultivar as relações que conseguimos firmar e desenvolver. Obviamente que a língua pode ser uma vantagem: a comunicação com alguém que pode falar inglês ou português ajuda muito, mas o mais importante mesmo são os “stakeholders”, os accionistas. É a forma como a gente desde o início vê o projecto, para onde é que o projecto quer ir e quem e o que é necessário para que o projecte chegue a bom porto. No meu entender, não há limites. Pessoalmente, acredito que o mundo está cada vez mais interligado e acredito muito nas relações interpessoais. Sei que é com as pessoas com que nos damos bem, com que temos à vontade para beber uma cerveja que temos a possibilidade de ir mais longe. É um bocadinho. Tento não ficar muito preso a conceitos. Não lhe posso dizer se será com portugueses, se será com ingleses ou se será com macaenses que vou fazer o meu próximo negócio. Importa-me mais perceber quem é que são os “stakeholders” certos para fazer um projecto andar para a frente.

Macau surge um mercado apetecido? Ou o objectivo é sempre abrir um mercado um pouco mais complicado, como é o caso do mercado da República Popular da China?

T.V: As coisas fazem-se passo a passo, não é? Vim cá e antes de vir, procurei perceber quantos hotéis há em Macau, quantos bares aqui podemos encontrar, quantos supermercados. É essencial estar atento ao mercado. Mas as oportunidades surgem passo a passo. No caso da República Popular da China, temos de ser honestos: a China é um país imenso e julgar que se pode abarcar a magnitude da China é complicado, mas ao mesmo tempo, uma pessoa que comece a estabelecer relações aqui, que encontre um distribuidor em Macau, esse investidor já está mais perto da China. Por isso se lhe dizia que o mais importante é construir um percurso passo a passo. Às vezes uma pessoa chega com uma estratégia forte, muitos planos de negócio e não se lembra de dedicar tempo suficiente para ouvir a pessoa que vai ser o nosso parceiro. Se o investimento for algo com que ambos ganhem, esse parceiro vai, obviamente, ajudar a abrir portas e a encontrar novos mercados, ajudando, pelo caminho, a que os planos definidos relativamente ao crescimento do nosso negócio se concretizem. No caso de Portugal, a vantagem parece-me passa menos pelo volume de vendas, do que pela qualidade do que o país tem para dar. É essencial trazer bons produtos, é essencial que a marca Portugal seja vista como uma marca muito forte, do melhor que há. Acho que aqui não há espaço para a gente estar a oferecer produtos que não correspondam ao melhor que nós podemos fazer. Se vamos construir uma casa temos de usar os melhores materiais e eu acredito que o mesmo tem de ser feito nesta situação: temos de mostrar, necessariamente, o melhor de Portugal.

Como é que funciona a mente de um empreendedor? Quando chegou cá a Macau e viu toda esta opulência, viu oportunidades de negócio em todo o lado? Ou não é bem assim que funciona?

T.V: Vim na companhia de vários empresários e empreendedores, visitamos a Feira Internacional de Macau e o casino em que a MIF decorre e quando vemos só os quilómetros de carpete no “The Venetian” é inevitável que alguém diga “Só queria vender os aspiradores necessários para limpar isto tudo”. Outro quer vender os filtros para o aspirador. Outro olha para o número de portas com que que se cruza. Um empreendedor potencial em todo o lado. Fora do casino, é impossível ficar indiferente à construcção que está a decorrer e a construção que está planeada. Vemos as pessoas, vemos os carros. É um mercado que atrai um investidor não só pelo volume, mas também pela dinâmica e pelo movimento. Por outro lado, devo dizer, que o mercado de Macau constituiu para mim uma surpresa: eu conheço a China, mas Macau é diferente. Logo à primeira vista, dá para notar que Macau é mais organizada e onde se nota uma maior qualidade. Qualidade em produtos, qualidade em construcção e até ao nível da qualidade de vida. Isto para mim também foi uma boa surpresa.

O seu “core business” está em Angola e em Portugal tornou-se conhecido com a participação num programa televisivo da SIC, o “Shark Tank”. Em Portugal foi abraçando, sobretudo, projectos no campo das pequenas e médias empresas. O futuro do empreendedorismo passa por aí também? Por um número crescente de pessoas a investir nos próprios sonhos e nas ideias que tem? Ou ainda é difícil, num mercado cada vez mais globalizado, competir com os grandes grupos económicos?

T.V: Pessoalmente, acredito que este é o tempo dos pequenos e médios negócios. Ser grande hoje em dia é cada vez mais difícil, porque a tecnologia está a mudar tão rápido e, de um momento para o outro pode sair uma tecnologia que faz com que uma empresa grande, com muita infraestrutura e muitos gastos, fique quase obsoleta, às vezes. Já notei que as empresas grandes se começam a aperceber disto e começam a fazer mais parcerias com empresas pequenas, com empresas de média dimensão e isso é que é o futuro. No futuro, quem já tem canais de distribuição, como os grandes, vai começar a usar as empresas mais pequenas, rentabilizar as ideias delas, de forma a criar produtos novos e novas maneiras de fazer progredir os negócios e às vezes com menos gastos. Ainda estamos a alguma distância de mercados como o mercado dos Estados Unidos, mas a verdade é que há pequenas e médias empresas que se tornaram em gigantes empresariais e algumas sem que o investimento feito tenha sido significativo. A maior rede de quartos do mundo é a Airbnb e não possui um único hotel. Outro exemplo é o da Uber e a capitalização do transporte privado. É incrível o que é possível. Em Portugal, o facto de existirem cada vez mais pequenos empreendedores é extraordinário e não é só pelos bons negócios que eles estão a montar, é a mentalidade que começam a trazer para o mercado. E é neste aspecto da mentalidade que eu vejo grandes vantagens: o tecido empresarial está a ficar empreendedor outra vez. Está a ir a missões, está a vir a Macau, aposta cada vez mais na participação em feiras. Os empresários estão a enviar mais e-mails, a estabelecer mais contactos, a fazer mais telefonemas e a convidar cada vez mais pessoas a deslocarem-se a Portugal. No meu entender, esta é a grande vantagem deste processo que está em curso. Está a surgir uma mentalidade empreendedora. Não são só os negócios que eles estão a montar.

O que vemos – até pelo programa televisivo em que participou – é que há boas ideia, mas há boas ideias que, de vez em quando, não vingam? O que é que falha para que uma pequena e média empresa se afirme quando a ideia é boa? É a criação de sinergias? É a falta de canais de distribuição? Qual é o ponto essencial para que um projecto se afirme?

T.V: A verdade é que tanto as boas ideias, como as boas pessoas falham. A vida é assim. O que seria triste era se as boas pessoas, com as suas boas ideias não experimentassem ter sucesso. Isso é que é muito triste. Porque é que falham? Ás vezes falham porque estão à frente do seu tempo. Já vi isto várias vezes. Ás vezes as pessoas estão a trabalhar numa ideia um, dois ou três anos cedo demais. Há algo que lhe posso apontar e que é muito importante para qualquer empreendedor: é a experiência. A experiência vem de tentar, de trabalhar e de construir sinergias com outras empresas. Mas vem também de aprender com os erros, de se levantar depois de se deparar com fornecedores que não pagaram ou de clientes que desdenham o nosso trabalho, porque não temos a experiência que têm os nossos concorrentes. Agora, começo a ver pessoas a tentarem a sorte cada vez mais cedo na vida. Temos muitos jovens a começar “start-ups” quando ainda estão a estudar, mais jovens a devotarem a sua energia, não há compra de um carro ou de uma casa, mas à abertura de um negócio em nome próprio. Agora, se de mil, sair um negócio, já é bom. Se de cem sair um negócio ainda é melhor. Esta média só melhora com experiência. É a experiência que ajude a que cada vez mais empresas se tornem bem-sucedidas. Começo a ver que as pessoas já não têm tanto o estigma da derrota. As pessoas tentam, sem medo de falhar, distribuem cartões em que dizem que são o director-executivo da empresa que fundaram. Há mais pessoas a dizer: “O meu produto é top, o meu produto pode mudar a forma como estás a consumir”. E isso, no meu entender, é muito bom. Estamos a sair da casca, a acreditar que conseguimos competir; não é só vender dentro de Portugal, não é só ir de Lisboa ao Porto vender e do Porto em Lisboa vender. Neste fim-de-semana tivemos cerca de cem pessoas em Macau a tentar vender os seus produtos e, da mesma forma que estão em Macau, estão um pouco por todo o mundo a abrir portas. Eu acho que isto é essencial para que uma pequena empresa cresça em tamanho e influência e venha a ter cada vez mais sucesso.

Em Portugal e um pouco por todo o mundo está a ser colocada uma enfase muito grande na questão das “start ups”, sobretudo empresas de natureza tecnológica ou empresas que aliam a economia mais tradicional às novas tecnologias, mas a verdade é que a taxa de sucesso das “start ups” é muito reduzida. Ronda apenas os oito por cento, se não estou em erro, o que quer dizer que 92 por cento das start ups acabam por fracassar. Numa perspectiva racional, estas estatísticas não constituem um travão ao investimento?

T.V: Não, porque aqueles oito por cento fazem a diferença. Aqueles oito por cento é que empregam mais pessoas, aqueles oito por cento é que começam a atrair investimento para as outras “start ups” que ainda não saíram do papel. Estes oito por cento é que são relevantes. Acho que nos deveríamos focar mais nos oito por cento bem-sucedidos, do que nos 92 por cento que não singraram. O sucesso daqueles oito por cento é que abre portas ao sucesso dos próximos oito a dez por cento, dos doze por cento ou dos catorze por cento que estão para vir. O sucesso cria sucesso e é essencial que os empreendedores que conseguem singrar sejam vistos como heróis; os projectos que correm bem criam novas estruturas de networking, trazem fundos de investimento de lá de fora, abrem representações noutros países e estão a trabalhar para que o poder de alcance das empresas portuguesas também aumente. Se ninguém fizer nada, se ninguém tiver vontade de arriscar, a taxa de sucesso não é de oito por cento, é de zero por cento. E zero é que é um valor que mete mede. É um número que não nos deixa chegar a lado nenhum. Oito por cento? Dar-me-ia por satisfeito com este valor a qualquer dia da semana. É um número que torna o risco justificado. Os 92 por cento que não correram bem têm muitas mais possibilidades no futuro de lançar um projecto bem-sucedido. Neste mundo concreto persistência e experiência são dois conceitos essenciais.

Veio a convite de Portugal, mas também poderia ter vindo a convite de Angola, país que teve o estatuto de país convidado este ano na MIF. No final da semana passada, o presidente da Confederação Empresarial de Angola queixava-se das dificuldades burocráticas para atrair investimento para o país. Tem esperança de que, com a eleição de João Lourenço para a presidência da República, as coisas mudem? Ou não?

T.V: Eu sou uma pessoa de esperança. Reencontrei muitos dos meus amigos de Angola nesta Feira Internacional de Macau e fico muito contente por isso. Temos de activamente vir cá e falar e estabelecer relações e convidar eventuais investidores estrangeiros para visitarem Angola, porque Angola é um país com muito, muito potencial. Ainda há muito para fazer, ainda há muito a ser desenvolvido. Há dificuldades em todos os sítios do mundo. Ainda assim, se mantenho uma perspectiva positiva em relação a Angola? Estou. Quando as coisas estão mais difíceis e as pessoas começam a mostrar maior descrença, é que os cenários começam a virar. Depois de as coisas acontecerem há sempre a tentação de se dizer: “Podiam ter feito isto, podiam ter feito aquilo”, mas ninguém se preocupa verdadeiramente em mudar quando as coisas correm bem. Angola está, ainda assim, a chegar a um ponto de viragem. O mundo está cada vez mais globalizado, o que quer dizer que por vezes, se as coisas estão bem num sítio, não estão bem noutro e este tipo de circunstância são muito voláteis, alteram-se de forma muita rápida. Qualquer empreendedor, qualquer pessoa que agora desenvolve o seu próprio negócio tem que estar aberto à possibilidade de ter interesses e parceiros em vários sítios, porque é a única maneira de termos controlo sobre o futuro do nosso crescimento, do nosso negócio. Angola, eu acho que a história de Angola, ainda vai ser uma história muito positiva, não só para Angola, mas também para os países que rodeiam Angola. Em Angola o que não falta é empreendedores. O angolano às vezes tem um emprego, ainda está com uma loja a vender cerveja ou gasosa e ainda tem alguém que está a explorar outro negócio por ele. É um país, por natureza, empreendedor. Se cada um, naquele país, estiver a fazer a parte dele, é óbvio que o país vai andar para a frente. Poderia ser mais fácil trabalhar? Sim, mas ainda há espaço para isso. Quando as coisas estão difíceis é que mudam. Já começamos a ver algumas mudanças, a tentativas de mudança da forma como se trabalha e isso é positivo …

Uma tentativa também para construir uma economia menos dependente do petróleo?

T.V: Não é fácil. Seria mais fácil se as divisas estivessem no país. Se fosse esse o cenário, talvez fosse mais fácil construir uma economia menos dependente do petróleo. Mas, a verdade é que quando está tudo a correr bem ninguém olha para a necessidade de criar uma economia diferente. A lição que temos que aprender é só uma: temos de nos concentrar em abrir mais frentes, mais negócios. É um país que pode produzir, até para ele próprio. Estamos no tempo certo para impulsionar estas mudanças.

A República Popular da China, nesse sentido, continua a ser o parceiro de excelência de Angola em termos infraestruturais? Pode ser também o parceiro que faltava no que diz respeito ao impulso ao tecido empresarial angolano e às pequenas e médias empresas?

T.V: Não m e parece que possa ser. Eu acho que já é. Se fizermos um périplo por Angola vemos clínicas e escolas e outros equipamentos que foram feitos, o mais das vezes, com financiamento chinês. Não me parece que eles estejam a investir apenas nas áreas que não atingem o povo. As áreas em que a China está a investir e a trabalhar são áreas que contribuem para uma melhoria da população angolana. Agora, no futuro, o governo angolano tem de convencer a China a acreditar ainda mais em Angola. A República Popular da China é uma potencia enorme, nós sabemos disso, mas é necessário que o Governo de Angola deixe margem de manobra para que os outros países também possam investir, porque a economia está cada vez mais globalizada. Não podemos apertar a mão e sermos amigos apenas de um país. Temos de ser amigos de vários. Mas a China é e será um dos parceiros mais importantes de Angola. Está no topo da lista.

Dois anos depois de ter participado no “Shark Tank”, o programa da SIC que o tornou conhecido do público português, repetia a experiência? O programa abriu-lhe algumas portas em termos de negócios?

T.V: Obviamente que sim. Eu era uma pessoa muito “low profile”, mas para mim o mais interessante foi fazer no programa o que basicamente faço na vida real. Gosto de me envolver em projectos e gosto de trabalhar com pessoas. Se repetia a experiência ou se me arrependo? Nunca. Arrependo-me de muito poucas coisas. Gostei muito de fazer parte deste programa, até porque foi um tempo importante para Portugal. Portugal estava no auge da crise e este foi um programa que mostrou pessoas com ideias, dispostas a tentar e a lutar. Introduziu novos conceitos – os “business angels”, os “mentors” e tudo isso – no panorama negocial português. Conheci também muita gente boa. Foi uma experiência que não teve nada de negativo e muito de positivo.

Distanciou-se, de certa forma, do perfil dos outros investidores do programa: mais racionais, menos emotivos, com uma faceta mais austera, digamos assim. O que me parece é que há muito o medo de arriscar e de falhar por parte dos empreendedores portugueses. Isto continua a acontecer?

T.V: Não. Está a mudar, está a melhorar. Os jovens têm cada vez menos receio de arriscar e os investidores começam também a mudar, porque começamos a ter casos de investidores que colocarem um bocadinho do seu dinheiro em certas empresas e essas empresas já valem muito mais. Os investidores às vezes são gananciosos e quando se apercebem que passaram ao lado de oportunidades porque foram demasiado calculistas, começam a avançar para outras oportunidades mais rápido. Acho ainda que com a entrada em cena de mais “business angels” e de fundos estrangeiros e com o impulso dado às “start ups”, sobretudo em Lisboa e no Porto, os investidores começam também eles próprios a mudar. Todos os investidores são diferentes, da mesma forma que todos os homens de negócios são diferentes, mas o que me parece que talvez seja um handicap que é partilhado por muita gente é o desejo de investir em negócios que já tenham um “cash flow” positivo e a verdade é que um negócio que já atingiu esse ponto já não precisa deles. Um qualquer investidor deve ter em conta o valor do dinheiro que investe num projecto, mas também o valor que pode colocar no projecto em termos de networking e da atracção de clientes. Isso vale muito. Agora, se mostrei uma faceta diferente dos outros investidores … Fiz à minha maneira, da forma como invisto. Não corre sempre bem, corre mal muitas vezes …

Em quantos casos? Qual seria a percentagem de casos bem-sucedidos?

T.V: Eu também ando, digamos, entre os dez e os vinte por cento de sucesso. No entanto, era o que lhe dizia, ficaria muito mais triste se em vez de ter dez a vinte por cento de sucesso, tivesse zero. Ninguém entra para um negócio para que ele corra mal. Quando nos sentamos à volta da mesa pela primeira vez e discutimos planos e isso tudo, fazemo-lo com o sucesso em mente, para que as coisas corram bem. Quando corre mal também não é o fim-do mundo: ninguém morreu, ninguém saiu estropiado. Não é o fim do mundo. Mesmo os planos gizados podem não correr bem de uma maneira, mas se forem adaptados, pode ser que singrem. Relativamente ao programa, só o sucesso de uma empresa já fez o programa todo valer a pena e isso aí é muito bom. Depois, o próprio programa criou outras oportunidades nas quais me envolvi, não apenas pelo retorno financeiro que podem dar, mas sobretudo pelo retorno pessoal que estou a obter e pelo gozo de estar envolvido nestes projectos. São factores que valem muito.

Esta visita é ritual único? Ou vamos continuar a ter Tim Vieira por Macau?

T.V: Não, eu quero vir muito mais a Macau. Tive algumas reuniões com pessoas muito interessantes. Estamos a tentar algumas parcerias com a Arte 8 e estou envolvido com a Caracol Produções, a produzir filmes. Pelo que vi, Macau tem cenários para grandes filmes, é um mercado que é muito interessante em termos audiovisuais. Os filmes que estamos a produzir em Portugal, não se destinam a Portugal, são para o mundo. Eu acho que aqui dá para produzir filmes espectaculares, com o talento que há aqui à volta, em conjunto com o talento português e com o talento dos portugueses que estão espalhados à volta do mundo não é difícil fazer coisas muito interessantes. É um bom “melting pot” para fazer coisas espectaculares. Uma pessoa chega aqui e sente uma energia diferente e essa energia, se conseguirmos fazer com que dez por cento seja canalizada para um filme, conseguiremos obter um sucesso incrível. Não me faltam ideias a passar pela cabeça. Tenho de vir cá muito mais vezes.