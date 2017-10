De acordo com as últimas informações divulgadas pelo Gabinete de Gestão de Crises de Turismo, na passada sexta-feira, a residente de Macau que ficou ferida num incêndio na antiga capital do Myanmar, Rangum, encontra-se em “estado satisfatório”, ainda que “sem [se] poder movimentar com facilidade”. Indica a mesma fonte que a família da vítima viajou na quinta-feira à noite para a Birmânia, uma vez que a residente ainda terá que permanecer hospitalizada “por algum período”.

