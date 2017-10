Polytec anuncia intenção de recorrer para o Tribunal de Última Instância  

A empresa Polytec considera que tem “fundamentos suficientes” para recorrer da decisão do Tribunal de Segunda Instância que, na passada quinta-feira, reiterou a decisão do Tribunal Judicial de Base, de considerar válida a declaração de caducidade da concessão dos terrenos onde estava a ser construído o empreendimento Pearl Horizon, noticiou no fim-de-semana a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. O canal público de radiodifusão cita um comunicado enviado à bolsa de Hong Kong, no qual o grupo Polytec assume que o recurso será apresentado “tão breve quanto possível”.

No mesmo comunicado, a empresa liderada pelo empresário Or Wai Shuen alega que o Tribunal de Última Instância “deve considerar e avaliar os pontos essenciais e relativos ao atraso provocado pelo Governo de Macau e o direito [da Polytec] reclamar uma extensão do prazo para completar a construção do empreendimento e entregar as propriedades aos respectivos compradores”.

Em relação ao pedido entregue ao Tribunal Administrativo sobre uma compensação na forma da extensão do prazo da concessão do terreno, a Polytec avança que “está ainda suspensa a aguardar a decisão da Última Instância”.

No acórdão tornado público na passada quinta-feira, os juízes do Tribunal de Segunda Instância rejeitaram o recurso apresentado pela empresa de construção civil que contestava a declaração da caducidade dos terrenos em causa. Decidiu o colectivo de juízes que a decisão do Governo, de declarar a caducidade dos lotes “respeitou os princípios da imparcialidade, da proporcionalidade e da boa fé”, não tendo havido qualquer abuso de direito.