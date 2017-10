PJ alertada pela população para 35 casos de crime e insegurança  

A Polícia Judiciária (PJ) recebeu 35 queixas relativas a crimes ou problemas de segurança apresentados por cidadãos através das duas linhas abertas 24h do Grupo de Prevenção Criminal na Área da Habitação (GPCAH) ou recolhidas no âmbito de acções de patrulhamento conduzidas pelas autoridades.

Os dados avançados pela Polícia Judiciária correspondem ao período entre Janeiro e início de Outubro deste ano, durante o qual foram resolvidos crimes relacionados com agiotagem e prática ilegal de massagens. Numa investigação aprofundada foi desmantelada uma rede de agiotagem e detidos mais de 40 indivíduos envolvidos.

A polícia de investigação do território considera que o trabalho desenvolvido na sociedade associado ao policiamento de proximidade obteve resultados positivos ao longo dos anos, já que as autoridades conseguiram “resolver vários crimes” e “inúmeros casos ocorridos em edifícios” com a ajuda da população, revela um comunicado da PJ.