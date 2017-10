Pereira Coutinho volta à carga com a Lei Sindical

… e o diploma será, mesmo, um dos primeiros a ser discutidos pelo novo hemiciclo, depois de ter sido admitido pela mesa da Assembleia Legislativa. A proposta do deputado macaense foi aceite e deverá ser discutida em simultâneo com dois outros diplomas, propostos pelo Executivo. Hoje a Assembleia reúne-se para discutir questões de natureza técnica.

O projecto de lei sindical da autoria de José Maria Pereira Coutinho vai ser um dos primeiros diplomas a serem analisados no arranque da sexta legislatura. Os 33 deputados, dos quais 26 saídos das eleições de 17 de Setembro – 14 eleitos por sufrágio universal e 12 pela via indirecta – e sete nomeados pelo chefe do executivo tomaram posse há uma semana, no mesmo dia em que escolheram o presidente e o vice-presidente do hemiciclo.

Pereira Coutinho, desde 2005 na Assembleia Legislativa (AL) com uma presença sobretudo marcada pela apresentação do maior número de projectos de lei sindical – todos ‘chumbados’ pelos seus pares –, volta assim à carga com objectivo de “colmatar uma grave lacuna existente no ordenamento jurídico” de Macau.

O artigo 27.º da Lei Básica determina que “os residentes de Macau gozam da liberdade de expressão, de imprensa, de edição, de associação, de reunião, de desfile e manifestação, bem como do direito e liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greve”. No entanto, o artigo continua por regulamentar.

Este projecto de lei, que prevê o exercício da liberdade sindical no sector privado e público da função pública, foi, entretanto, admitido pelo hemiciclo, o que significa que o diploma vai ser um dos primeiros a serem apreciados e votados na sexta legislatura, a par de duas propostas de lei entregues pelo Governo.

A primeira diz respeito ao regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos, que prevê, entre outros, que o Instituto de Acção Social seja mediador em litígios civis entre os idosos e familiares no que respeita ao sustento, habitação ou património antes de serem instaurados processos cíveis.

A segunda versa sobre a atribuição de benefícios fiscais à contratação de pessoas portadoras de deficiência. Ambos os diplomas, que foram apresentados pelo Conselho Executivo no passado dia 12, foram admitidos, não tendo sido, de igual modo, agendado plenário para apreciação e votação na generalidade.

Na próxima segunda-feira, a Assembleia Legislativa realiza um plenário para deliberar sobre a composição da Comissão de Regimento e Mandatos, bem como sobre a constituição, o elenco, a designação e a composição das Comissões Permanentes e das de Acompanhamento, estando ainda prevista a eleição de um deputado para o Conselho Administrativo.