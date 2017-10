Pequim quer ter ponte HK-Macau-Zhuhai  com “condições básicas” até ao final do ano

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma já deu por concluída a versão preliminar do planeamento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, numa altura em que se prepara para voltar a recolher opiniões. O Governo Central vai envidar todos os esforços para garantir que a ponte que liga Hong Kong, Zhuhai e Macau tenha condições básicas para abrir ao trânsito até ao final do corrente ano.

Elisa Gao, em Pequim

He Lifeng, director da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento da China (NDRC, a partir da denominação em língua inglesa), revelou em conferência de imprensa que o grupo de planeamento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong- Macau completou o processo de planeamento preliminar sobre o projecto, encontrando-se agora numa fase de recolha de opiniões.

Desde que o acordo que formaliza a edificação da Grande Baía foi assinado, a 1 de Julho deste ano, que a NDRC tem conjugado os esforços desenvolvidos pelo ministérios competentes e as autoridades de Guangdong, Macau e Hong Kong no sentido de acelerar o plano de formulação relativamente ao projecto, cuja versão preliminar se encontra já formulada, de acordo com He Lifeng.

A cooperação tecnológica será um dos principais aspectos a ter em conta no desenvolvimento da Grande Baía, uma zona que se deverá tornar num centro internacional de inovação a nível de tecnologia, de acordo com o director da NDRC. “Shenzhen, Guangzhou e outras cidades que integram a zona do Delta do Rio das Pérolas têm já uma relação de proximidade em termos de cooperação tecnológica com Macau e Hong Kong, em domínios como veículos aéreos não tripulados, informação electrónica e novos modelos industriais, que representam muito bons fundamentos”, referiu.

He Lifeng está confiante de que a zona da Grande Baía irá ter um grande impacto a nível internacional no que diz respeito à inovação tecnológica, tirando partido das condições locais em termos de “manufactura, marketing e desenvolvimento”. Para além disso, He Lifeng acredita que, com o fomento da inovação tecnológica, a zona da Grande Baía estará na vanguarda em termos de velocidade de circulação de mercadorias, qualidade, eficácia e desenvolvimento sustentável.

Sobre a ponte que ligará Macau, Hong Kong e Guangdong, He Lifeng referiu que o Governo Central está a acelerar os procedimentos necessários para garantir as “condições básicas” de funcionamento até ao final do ano: “Para além da interligação a nível de telecomunicações, água, estradas, eletricidade e petróleo, as acções tomadas em relação ao trânsito irão também sofrer melhorias. Não podemos apenas focar-nos no trânsito da ponte, temos também que lançar políticas para harmonizar a circulação de veículos e pessoas, e isto aponta para um aspecto urgente no qual teremos que trabalhar: como tornar os recursos humanos, capital e outros elementos do mercado móvel mais convenientes. Estamos a estudar políticas relacionadas, como despacho aduaneiro, entre outros”, disse.

A estratégia para a zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau foi anunciada formalmente pelo primeiro-ministro Li Keqiang em Março deste ano. O projecto abrange nove cidades da província de Guangdong – como Shenzhen, Dongguan e Zhuhai – e ainda as Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e de Macau, numa área em que vivem mais de 68 milhões de pessoas.