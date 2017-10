“Olhar para longe” para prevenir problemas de visão  

A Orbis Macau está novamente a conduzir uma campanha de sensibilização para a saúde dos olhos. Um dos eventos no âmbito da iniciativa decorreu ontem na Torre de Macau, com o propósito de aconselhar as pessoas para “olharem para longe”. Até Novembro, a organização não-governamental vai continuar a desenvolver campanhas de sensibilização nas escolas e empresas do território e também juntar fundos para os programas que desenvolve nos Camarões, na Etiópia, no Bangladesh e no Peru.

“Olhar para longe” é o tema deste ano da campanha “Action for Sight” [Acção pela Visão], promovida desde 2011 pela Orbis, uma organização não governamental (ONG) dedicada à prevenção e cura da cegueira. A Torre de Macau foi o local escolhido para acolher arranque da campanha, com o propósito de dar oportunidade à pessoas de “olharem para longe”, explicou Vivian Lo, responsável pela Orbis Macau, em declarações ao PONTO FINAL. “Todos os anos temos um tema único relacionado com a saúde dos olhos e este ano o nosso tema é pedir às pessoas para olharem para longe porque este hábito é benéfico para os olhos, ajuda a relaxá-los e minimiza as possibilidades de vir a desenvolver problemas nos olhos”, explicou Lo.

A campanha “Action for Sight” arrancou em Setembro e irá estender-se até Novembro. É durante este período que a Orbis Macau está a desenvolver acções de sensibilização nas escolas e empresas do território: “Temos visitado diferentes escolas para educar as crianças e ajudá-las a criar bons hábitos desde jovens. Vamos continuar a fazê-lo e esperamos que com esta promoção nos próximos meses possamos levar a mensagem cada vez mais longe em Macau”, disse a responsável.

“A utilização prolongada de aparelhos digitais é uma das principais causas de problemas relacionados com a visão e é por isso que aconselhamos as pessoas a darem um descanso regular aos olhos. Ir dormir não significa que estamos a relaxar os nossos olhos”, alertou a mesma responsável. O que é que deve ser feito? “A única maneira é olhar para longe o que vai forçar os músculos dos olhos a relaxar ao funcionar de forma inversa de quando estamos a olhar para os aparelhos. Se tivermos um bom equilíbrio de hábitos podemos reduzir as hipóteses de ter problemas de visão quando formos mais velhos”, apontou.

É também durante estes três meses que a Orbis Macau vai estar a recolher donativos que serão posteriormente encaminhados para a sede da organização, estabelecida em Nova Iorque em 1982. Entre os programas que a ONG se encontra a desenvolver actualmente, Vivian Lo destaca o “Flying Eye Hospital”, um hospital escolar oftalmológico a bordo de um avião que permanece num determinado país entre três a quatro semanas. Os restantes programas podem variar entre algumas semanas até cinco a sete anos.

“Os nossos programas de pequena escala são baseados em hospitais onde identificamos uma necessidade particular, por exemplo, falta de experiência em tratamento de cataratas. A partir daí, e durante várias semanas organizamos naquele hospital treinos intensivos, especialmente para o tratamento de cataratas. Ou seja, nós adequamos os nosso programas de acordo com cada país”, explicou a mesma responsável.

Após a conclusão de cada programa, Vivian Lo explica que é mantida a comunicação com aquela comunidade de forma a acompanhar o processo de evolução do trabalho que lá foi desenvolvido. Actualmente, a Orbis tem em funcionamento uma plataforma onde os médicos e profissionais de saúde destes países podem assistir e transmitir cirurgias, participar em palestras, colocar questões e procurar assistência, tudo em tempo real.