Obras de reparação em templos e igrejas concluídas este ano  

O Instituto Cultural dividiu em três lotes o processo de reparação dos templos e igrejas afectados pelo tufão Hato, de acordo com a gravidade dos casos, sendo que os dois primeiros se encontram praticamente concluídos. Indica este organismo, em comunicado, que o terceiro lote de trabalhos de recuperação está a ser iniciado, prevendo-se que todos as intervenções estejam concluídas até ao final deste ano. No âmbito do primeiro e do segundo lote foram intervencionados, respectivamente, 18 e 28 edifícios, enquanto o terceiro engloba 24 projectos.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...