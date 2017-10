“O Candeeirinho, a Ervilha e a Pena” com espectáculo adicional no Centro Cultural de Macau  

“O Candeeirinho, a Ervilha e a Pena” volta a subir ao palco do Centro Cultural de Macau (CCM) no primeiro dia do próximo ano. A grande afluência às bilheteiras ditou a organização de um espectáculo adicional, que vai decorrer no Pequeno Auditório do CCM, pelas 17h. Os bilhetes já estão à venda com o valor de 180 patacas.

A história foi concebida pelo Teatro de Marionetas Liubliana, na Eslovénia, e inspira-se no conto “A Princesa e a Ervilha”, de Hans Christian Andersen. “Esta aventura leva meninos entre um e quatro anos de idade a um cenário brilhante e colorido, imergindo os pequenitos numa experiência sensorial de efeitos visuais e sonoros”, explica o CCM em nota de imprensa.

“O Candeeirinho, a Ervilha e a Pena” faz parte de uma série de espectáculos

para crianças programados pelo Centro Cultural de Macau para este final de ano, onde também se inclui “Como Cão e Gato”, uma peça multimédia interactiva pela companhia espanhola “Teatre Animal”.