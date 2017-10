Mundial das Profissões: Macau conquistou medalha de ouro na modalidade de “web design”

Macau conquistou pela primeira vez uma medalha de ouro no Campeonato do Mundo das Profissões (WorldSkills) que, este ano, decorreu em Abu Dhabi, anunciou no sábado a Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

A medalha de ouro – a primeira desde que Macau começou a participar na competição mundial, na década de 1980 – foi arrecadada por Fong Hok Kin na modalidade de ‘web design’.

Macau enviou uma delegação de 17 jovens para participar em 15 modalidades da competição mundial em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), que juntou 1.300 concorrentes de 68 países e territórios.

Outros seis participantes de Macau conquistaram prémios de excelência, em domínios como a electrónica, o serviço de restauração, arte floral, instalação de redes informáticas e cablagem e soluções de ‘software’ para negócios, de acordo com um comunicado remetido pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais às redacções.