Moto2: Miguel Oliveira vence Grande Prémio da Austrália

O português Miguel Oliveira (KTM) venceu ontem o Grande Prémio da Austrália de Moto2 e ascendeu ao terceiro lugar no Mundial de motociclismo de velocidade, após a 16.ª prova campeonato.

Miguel Oliveira partiu do terceiro lugar no circuito de Phillip Island, na Austrália, e completou as 25 voltas em 39.25,920 minutos, deixando para trás o sul-africano Brad Binder (KMT), que ficou em segundo lugar, e italiano Franco Morbidelli (Kalex), em terceiro.

Esta foi a primeira vitória de um português em Moto2.

Morbidelli continua a liderar o mundial, com 272 pontos, mais 81 que Oliveira.