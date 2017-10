MIF e PLPEX encerram com 67 protocolos assinados  

Foram assinados 67 protocolos durante os três dias pelos quais se prolongou a 22ª Feira Internacional de Macau (MIF) e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2017 (PLPEX). Os projectos de cooperação foram concretizados entre governos e associações de natureza comercial. Durante os três dias do certame decorreram também 389 sessões de negociação que decorreram na Zona de Bolsas de Contacto. Entre quinta-feira e sábado realizaram-se ainda 45 fóruns, conferências, seminários de promoção e outras actividades de apoio ao empreendimento.

A cooperação entre governos e empresas foi estabelecida “nas áreas da agricultura, do turismo, do desporto, da educação, da promoção via internet, da fabricação de produtos, da agência e embalagem secundária, da alta e nova tecnologia, do comércio de produtos alimentares e do estabelecimento de marcas”, revela o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) num comunicado enviado às redacções.

Esta 22.ª edição da MIF convidou Angola e Guangdong para serem, respectivamente, o “País Parceiro” e a “Província Parceira” do evento, tendo cada um dos países instalado no recinto o seu pavilhão temático. No total, este ano participaram mais de meia centena de países e regiões, sendo que o número de expositores ultrapassou os 1500. Ao mesmo tempo, a PLPEX, realizada pela primeira vez de forma independente, atraiu mais de 210 empresas e entidades.

Ana Marinho, de Portugal, foi uma das participantes da PLPEX. A sua empresa de vinhos tem Macau como mercado principal, e uma parte dos produtos também está a ser vendida na República Popular da China, motivo pelo qual participou na primeira PLPEX independente deste ano. A expectativa é fazer com que mais empresas chinesas conheçam os produtos da empresa.

Já Wang veio de Taiwan, em nome da sua empresa, com negócios em óleo essencial de citronela. Assistiu à Feira Internacional de Macau com a perspectiva de aproveitar a natureza de plataforma de Macau e entrar em contacto com mais distribuidores de Hong Kong, Macau e da República Popular da China.