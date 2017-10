Macau em vantagem no Interport com Cantão

A selecção de futebol de Macau venceu a congénere de Cantão por 2-1 no jogo da primeira do Interport realizado por selecções em representação de ambas as regiões. Depois do nulo registado nos primeiros 45 minutos, a partida, disputada no Campo da Universidade de Ciência e Tecnologia, acabou por ganhar animação e interesse competitivo na recta final, com os três golos a serem apontados nos derradeiros 10 minutos.

Leonel Fernandes, aos 82, e Nicholas Torrão, aos 84, fizeram os dois golos da selecção do território, mas o adversário conseguiu ainda reduzir já em período de descontos, relançando a discussão do título para o segundo confronto. O jogo, que vai decorrer em Cantão, está agendado para 2 de Novembro.