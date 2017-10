José Tavares defende plano regional de reciclagem  

O presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) reiterou a necessidade de o Governo fomentar um plano regional para o tratamento do lixo, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. José Tavares indicou que o território não tem espaço para tratar todos os resíduos e que dada a quantidade recolhida e a diminuta capacidade do território, é preciso tomar medidas.

“Podemos até fazer uma primeira triagem antes de enviar o lixo para os sítios específicos e estes serem depois reutilizados. Isto nem tem a ver com ganhar dinheiro ou fazer riqueza. A questão é que não temos capacidade nem espaço aqui e o projecto tem que ser regional”, declarou José Tavares durante o “Fórum de Cidades Sustentáveis”, que decorreu na sexta-feira, integrado na Feira Internacional de Macau.

Sobre o novo mercado de Seac Pai Van, o responsável máximo do IACM garantiu que as instalações deverão abrir ao público no próximo ano. Apesar dos estragos provocados pelo tufão Hato, José Tavares espera ver o novo complexo ao dispor da população em meados de 2018.