IC lança nova edição do “Mapa Cultural e Criativo de Macau”  

O Instituto Cultural lançou a nova edição do “Mapa Cultural e Criativo de Macau”, que congrega 56 entidades culturais e criativas locais e fornece informações sobre os imóveis património mundial de Macau, museus e locais de espectáculo. No mapa estão ainda incluídas as linhas de autocarro que servem os locais integrados neste documento, ilustrado pela artista local Chan Wai Lam.

O “Mapa Cultural e Criativo de Macau” inclui ainda seis itinerários turísticos, culturais e criativos destinados aos visitantes e que têm como ponto de partida as Ruínas de S. Paulo e o Largo do Senado. Actualmente todas as sete freguesias de Macau estão abrangidas pelo mapa, apresentando cada uma um espaço cultural e criativo, locais do património mundial e salas de espectáculo.

Os espaços que queiram ser integrados na próxima edição do “Mapa Cultural e Criativo de Macau” podem apresentar o seu pedido de inscrição na Base de Dados das Indústrias Culturais e Criativas de Macau. A base de dados pode ser acedida através da página electrónica do Instituto Cultural.