Festival da Lusofonia com “mais turistas” e festa pela noite adentro  

Terminaram ontem os quatro dias da edição número vinte do Festival da Lusofonia. As celebrações que juntam os falantes de Português e dão espaço à partilha de culturas distintas e revelam aquilo que aproxima os países lusófonos assentaram arraial na zona das Casas Museu da Taipa, como habitualmente. O “balanço é positivo”, disseram ao PONTO FINAL na tarde de ontem.

Fotografia: Eduardo Martins;

Joana Figueira

Entre os expositores dos países e territórios luso-falantes, Macau, Angola e Brasil revelam um “balanço positivo”, ora pelo maior número de turistas, pelo reencontro de amigos ou pela proximidade crescente aos visitantes chineses. A 20.ª edição do Festival da Lusofonia terminou ontem, sob o signo do sucesso. Com as celebrações reforçadas em mais um dia, o Festival voltou a decorrer ao mesmo tempo que outros eventos dedicados aos países e territórios lusófonos, como a Feira Internacional de Macau e a Semana da China e dos Países Lusófonos.

“Penso que vieram mais pessoas nesta edição. A grande diferença que vi foi a maior quantidade de turistas, em comparação com anos anteriores, mas houve uma maior afluência no geral. Acho que todas as associações se têm esforçado para fazer algo diferente todos os anos e a promoção que foi feita este ano resultou, atraindo mais pessoas”, disse Paula Carion ao PONTO FINAL.

Vencedora de várias medalhas em competições internacionais de karate-do, a macaense esteve durante grande parte do Festival no expositor de Macau, que este ano encarnou so a forma de uma loja de quinquilharia. Carion consider importante que o Festival da Lusofonia se tenha realizado este ano em simultâneo com a Feira Internacional de Macau (MIF), que atraiu este ano mais de 50 países e regiões: “O número elevado de pessoas é provavelmente devido à proximidade com a Feira Internacional de Macau, dado que há pessoas que vêm aqui depois de visitarem a MIF. Penso que é uma boa ideia acolher o Lusofonia e a Feira Internacional de Macau no mesmo fim-de-semana para que mais pessoas nos visitem”, declarou Paula Carion.

Idalina Augusta reitera o argumento de Carion. Para a angolana que viu nascer o Festival da Lusofonia e que desde sempre foi “a representante” do país no capítulo da gastronomia, muitos africanos, principalmente aqueles que vieram de Angola para participar na Feira Internacional de Macau, acabaram por se “juntar à festa da lusofonia”.

“Houve muita gente desta vez porque agora aqui há muitos estudantes angolanos, muitos estudantes cabo-verdianos, há muitos estudantes das outras comunidades. Cada vez chegam mais pessoas e nós encontramo-nos aqui sempre em família. Pessoas que nunca mais viste e que encontras aqui; acaba por ser um ponto de encontro”, explicou ao PONTO FINAL.

Jane Martins, presidente da Casa do Brasil em Macau, saía apressada para comprar mais ingredientes para a caipirinha, um dos atractivos que mantém tradicionalmente um conglomerado de visitantes junto do expositor daquele país até de madrugada: “No Sábado foi o limite. Muita, muita gente. Nós saímos daqui às 2h30 da manhã e ainda estava cheio. Vem tudo para aqui porque tem música [até tarde], ainda tem bebida – tem a caipirinha. O pessoal gosta de conversar aqui”, contou ao PONTO FINAL. Antes ainda da festa terminar, durante a tarde de ontem, a dirigente considerava que a Lusofonia voltou este ano a ser sinónimo de felicidade e de satisfação: “A festa está bonita, está cheia de gente, todo o mundo está contente, dá para ver que as pessoas estão muito satisfeitas e a gente faz de tudo para não faltar nada”.