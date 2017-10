DSAMA promove poupança de água junto dos mais novos  

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) realizou ontem, na zona do Iao Hon, a actividade comunitária “Segurança Marítima, Água de Excelência” com o objectivo de promover junto dos cidadãos a segurança do mar e medidas para a poupança de água. O evento contou com barracas de jogos, jogos de tabuleiro, workshops e peças de teatro. Ao longo da última década, a DSAMA tem organizado diversas acções educacionais e de promoção, tendo em vista a problemática da conservação da água.

