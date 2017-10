Direcções dos Serviços Correccionais desmente acusação de abandono de veículo após colisão  

A Direcção dos Serviços Correccionais desmentiu, em comunicado, a acusação de que um funcionário destes serviços teria colidido com um ciclomotor estacionado na via pública, enquanto conduzia uma viatura desta direcção. A acusação foi posta a circular na Internet, pelo que a Direcção dos Serviços Correccionais entrou em contacto com o funcionário em causa para averiguar da veracidade dos factos reportados.

Em comunicado, o organismo explica que “o referido motorista assumiu que ao estacionar a viatura, por descuido, colidiu contra um ciclomotor estacionado na traseira, salientado que saiu logo da viatura para se aperceber da situação e aguardar a comparência do proprietário do ciclomotor no local, depois de levantar o ciclomotor caído”. Após a chegada do proprietário do ciclomotor, este confirmou a ausência de danos no seu veículo e indicou não querer apurar responsabilidades.