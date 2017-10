Demência: Casos duplicaram no primeiro semestre

No primeiro semestre deste ano, o Centro de Avaliação e Tratamento da Demência recebeu mais do dobro dos casos relativamente ao período homólogo do ano passado. No entender de Alexis Tam, estes dados mostram um “resultado significante”, tendo havido um maior trabalho também em termos de divulgação para tentar lidar melhor com a situação.

Pedro André Santos

Actualmente, estima-se que existam cerca de quatro mil pacientes com demência em Macau, número esse que deverá aumentar com o envelhecimento progressivo da população. No primeiro semestre de 2017, os Serviços de Saúde avaliaram a função cognitiva de 718 cidadãos e um total de 231 novos casos foram transferidos para o Centro de Avaliação e Tratamento da Demência. Os novos pacientes diagnosticados mais do que duplicaram comparativamente ao período homólogo do ano passado, num aumento que reflecte um “resultado significante”, segundo Alexis Tam.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura destacou o trabalho feito pelo Instituto de Acção Social (IAS) na área de cuidados e apoio a doentes através da colaboração com associações não governamentais de idosos “para a prestação de serviços de cuidados domiciliários, comunitários e hospitalares para doentes com demência”, bem como “serviços de aconselhamento de casos, apoio emocional e treino para os familiares e cuidadores através de equipas de serviços, centros diurnos de cuidados e lares de idosos”.

No lançamento de uma iniciativa que ontem decorreu no Centro de Saúde da Areia Preta, denominada de “Macau – Um Lar Feliz e Sadio: Construção Conjunta de uma Comunidade de Macau Amigável da Demência”, Alexis Tam destacou o trabalho que tem sido feito especialmente em termos de divulgação “para que a sociedade compreenda e aceite a demência por completo”. Várias associações não governamentais “responderam positivamente aos pedidos do Governo”, acrescentou Alexis Tam, “contribuindo para a construção conjunta de uma cidade amiga da demência”.

O fórum resultou de uma organização conjunta entre os Serviços de Saúde e Instituto de Acção Social, contando ainda com o apoio de outras instituições, como a Associação da Doença de Alzheimer de Macau e a Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas, entre outras.

À margem do encontro, Lo Iek Long, médico responsável pelo Centro de Avaliação e Tratamento da Demência dos Serviços de Saúde, destacou igualmente “a grande atenção” que tem sido dada à doença, levando também a uma maior “consciencialização” por parte da população: “Antes os pacientes não recorriam aos médicos, mas agora esta situação já foi alterada”, referiu em declarações aos jornalistas.

Lo Iek Long alertou ainda para não colocar os doentes que sofrem de demência em lares de idosos numa fase inicial visto que “pode ser prejudicial”, salientando ainda a importância de realizar “actividades recreativas” para ajudar melhor as pessoas a lidar com a situação.