Campanha anti-corrupção fez o jogo crescer na Austrália  

A campanha contra a corrupção que Xi Jinping lançou quando chegou ao poder, e que veio, consequentemente, prejudicar as receitas do jogo em Macau, poderá estar na origem no aumento do número de apostadores na Austrália. Quem o diz é Robert Pollock, num artigo de opinião publicado no jornal checo Prague Post. “Parece que desde que começou a repressão de práticas de corrupção em Macau, os apostadores VIP começaram a deslocar-se para a Austrália. O número de jogadores asiáticos que visitam os espaços de jogo australianos mais que duplicou”, escreve o colunista.

O aumento do número de apostadores levou a uma reorganização dos casinos australianos para conseguir dar resposta ao aumento da procura, registado sobretudo no sector VIP, indica Pollock: “A maior parte das grandes operadoras de jogo estão a fazer grandes renovações nas suas operações. As operadoras estão a investir somas que chegam às centenas de milhões de dólares australianos. O rendimento esperado fez com alguns locais de topo e alguns dos melhores sites de apostas online passassem por cisões”, escreveu o colunista.

Por outro lado, a Austrália está também a registar um crescimento na construção de novos casinos um pouco por todo o país. No estado de Nova Gales do Sul, que alberga a capital australiana, o Governo autorizou a entrada de um novo interveniente no mercado. Com o aumento da oferta, Pollock indica que o crescimento da indústria se vai traduzir numa melhoria geral dos casinos e no advento de mais benesses para os grandes apostadores.

“Os próximos dois anos trazem uma grande promessa para a comunidade australiana de apostadores. Será um período de grande bem-estar no jogo com o aumento da variedade. Os apostadores VIP de Macau vão ter um novo casino onde apostar na próxima vez que visitarem Sydney”, escreve Robert Pollock.