Bhullar triunfa no “green” de Coloane e volta a conquistar Open de Golf

Gaganjeet Bhullar conquistou ontem a edição deste ano do Open de Golfe de Macau, repetindo o triunfo alcançado em Coloane em 2012. O também indiano Ajeetesh Sandhu e o filipino Angelo Que partilharam a segunda posição, ao alcançar o mesmo resultado.

Gaganjeet Bhullar começou a ganhar destaque logo no arranque da edição deste ano do Open de Golfe, mantendo a boa forma do princípio ao fim do torneio, acabando por conquistar o título este domingo no “green” de Coloane.

O golfista indiano, porém, não teve vida fácil e ainda apanhou sofreu com alguns sobressaltos. Viu a sua vantagem de quatro tacadas ser reduzida a uma na terceira ronda, disputada no sábado, mas acabou por alcançar cinco “birdies” no domingo e vencer por três tacadas.

“Fiquei um bocado atordoado após aquele ‘bogey’ no primeiro buraco. Depois disso continuei com o meu plano e aproveitei as oportunidades que me iam surgindo. Para ser sincero, as coisas tornaram-se mais fáceis depois daquele ‘bogey’. Comecei a acertar bem na bola e a completar as minhas tacadas com sucesso. O início do dia não foi fácil, tal como nos restantes, aliás”, referiu Gaganjeet Bhullar no final da prova.

Com este triunfo, Bhullar alcançou o seu oitavo título na “tour” asiática, entrando também no rol de golfistas que já conseguiram triunfar na RAEM por duas vezes (2012 e 2017, neste caso).

O golfista indiano destacou ainda a competitividade que tem havido na “tour” asiática, com jogos “electrizantes”, mas onde se aprende sempre muito: “Quero continuar a crescer como jogador e acabamos por aprender bastante, quer nas vitórias, quer nas derrotas”, referiu.

O também indiano Ajeetesh Sandhu acabou por partilhar a segunda posição com o filipino Angelo Que, enquanto o taiwanês Hung Chien-Yao acabou na quarta posição.

Sandhu é um dos golfistas que integra o restrito lote de atletas que poderia conquistar o seu terceiro torneio consecutivo esta temporada, mas acabou por ter que se contentar com a segunda posição. Era também apontado como um dos principais candidatos, depois ter conquistado uma vitória no “tour” de Taiwan no inicio do mês, para além de ter triunfado numa competição no Japão, igualmente em Outubro.

O campeão do ano passado, Pavit Tangkamolprasert, ficou-se pela 12º lugar, enquanto o australiano Scott Hend, uma das principais figuras da modalidade, não foi além de um 34º lugar.