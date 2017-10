A caligrafia de Fu Shen em exposição no Museu de Arte  

A exposição “Espírito Determinado – Caligrafia e Pintura de Fu Shen”, é hoje inaugurada no Museu de Arte de Macau, por volta das 18h30. A mostra reúne um conjunto de 68 obras de pintura e de caligrafia chinesa.

“Espírito Determinado – Caligrafia e Pintura de Fu Shen” reúne 68 obras do erudito, criadas durante períodos diferentes da sua prática artística. Trata-se maioritariamente de pinturas executadas durante o início da sua vida adulta, juntamente com obras caligráficas mais recentes. Nelas se condensa uma sabedoria derivada dos seus estudos em história da arte e da sua prática de autenticação de caligrafias e pinturas ao longo das décadas. Os visitantes poderão não só compreender a vastidão e profundidade do seu conhecimento da cultura tradicional, como reflectir acerca das emoções que são transmitidas”, escreve Leung Hio Ming, presidente do Instituto Cultural, num comentário sobre a exposição.

Fu Shen, de cognome Jun Yue, nasceu em Xangai no ano de 1936. Com 13 anos mudou-se com a sua família para Taiwan e reside actualmente em Taipé. Em 1959 concluiu o curso de Belas Artes na Universidade Normal de Taiwan e seis anos depois tornou-se mestre em Artes pela Universidade de Cultura Chinesa. Em 1976 concluiu o doutoramento no departamento de Arte e Arqueologia na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos da América, com uma tese sobre a caligrafia de Huang Tigjian. O artista trabalhou como investigador no Museu do Palácio Nacional de Taipé e na Universidade de Princeton e desempenhou funções como professor associado na Universidade de Yale.

“Espírito Determinado – Caligrafia e Pintura de Fu Shen” pode ser visitada até 19 de Novembro, entre as 10h e as 19h, no Museu de Arte de Macau.