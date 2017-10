Xi Jinping envia mensagem de condolências a Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente chinês, Xi Jinping, enviou ao homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, uma mensagem de condolências pelas vítimas dos incêndios que domingo deflagraram em vários distritos de Portugal, informou esta quinta-feira a agência noticiosa oficial Xinhua.

Na mensagem, o líder chinês diz ter ficado “chocado” ao saber que os incêndios em Portugal causaram grande número de vítimas e prejuízos materiais, detalha a Xinhua.

Xi Jinping “endereçou sentidas condolências às vítimas e transmitiu os seus sentidos pêsames aos feridos e famílias afectadas, em nome do Governo e do povo chinês e dele próprio”, acrescenta a agência.

O também secretário-geral do Partido Comunista da China disse acreditar que os portugueses vão ultrapassar o desastre e reconstruir a sua terra natal, sob a liderança do Presidente português.

As centenas de incêndios que deflagraram, no domingo, no norte e centro de Portugal, provocaram pelo menos 42 mortos e 70 feridos.

É a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no Verão, um fogo que alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.