Tribunal de Segunda Instância declarou “improcedente” recurso da Polytex  

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) julgou improcedente o recurso contencioso interposto pela Polytex no âmbito do processo de reversão do terreno onde deveria ter sido construído o empreendimento “Pearl Horizon”. O mesmo órgão judiciário entendeu que a Polytex “violou a lei, padeceu dos vícios de erro no pressuposto de facto, de violação dos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da boa-fé, de abuso de direito e incorreu no vício de forma de falta de audiência prévia”.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, um despacho do Chefe do Executivo datado de 26 de Janeiro do ano passado declarou a caducidade da concessão do terreno à Polytex, concessionária do terreno designado lote “P” nos aterros da Areia Preta onde se encontra o edifício Pearl Horizon, “com fundamento na expiração do prazo de concessão de 25 anos”.

A Polytex havia acusado a Administração Pública de ter incorrido em erro na prática de alguns factos em que se baseou administrativamente a caducidade da concessão do terreno, mas o Tribunal Colectivo “indicou que os erros e as omissões que a recorrente invocou não têm relevância essencial para o teor decisivo do acto recorrido. A caducidade declarada ‘in casu’ deveu-se à circunstância objectiva do decurso do prazo do contrato, sendo irrelevante qualquer outra circunstância”.

Por outro lado, o Tribunal Colectivo considerou que “a consequência de caducidade resultou automaticamente e de acordo com a lei do facto objectivo de ter decorrido o prazo de concessão de 25 anos” e que “o Chefe do Executivo não tinha outra solução para além de declarar a caducidade”.

Quanto à acusação de abuso de direito feita pela Polytex à Administração Pública, o mesmo tribunal julgou que, neste caso, “não preenche os requisitos do abuso de direito a actuação da Administração que se limita a cumprir as cláusulas do contrato e acatar as normas imperativas de direito público sobre o regime legal das concessões”.