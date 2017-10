Telenovela portuguesa com rosto macaense

Luís Nascimento é ainda um perfeito desconhecido nas televisões, mas tem agora uma oportunidade de ouro de singrar no meio. O actor participa em “Condição Humana”, telenovela que se encontra a ser rodada no território e que está recheada de alguns nomes grandes da representação, como os “veteranos” Diogo Infante e Fernanda Serrano ou ícones da nova geração, como João Catarré e Sara Prata.

Texto e Fotografia de Pedro André Santos

O actor macaense assume o papel de um homem de negócios “implacável” e “disposto a fazer tudo o que for preciso para chegar aos seus objectivos”, neste caso apropriar-se dos negócios de Manuel [Diogo Infante]. Sem querer levantar muito o véu sobre o enredo de “Condição Humana”, Luís Nascimento adianta, ainda assim, que a sua personagem está envolvida em “negócios empresariais um pouco obscuros” num meio “um bocadinho submerso”.

Neste regresso ao território, Luís Machado notou logo várias diferenças, sobretudo em termos de crescimento: “Acredito que toda a mudança é sempre boa. Obviamente que todos os locais têm as suas coisas boas e menos boas, mas no geral, se houver um equilíbrio, o resultado será sempre positivo. Acho que Macau cresceu não só em termos de tamanho, mas também de mentalidade, mas também na forma como se apresenta ao mundo lá fora, e isso é positivo”, referiu o actor durante uma entrevista colectiva que ontem decorreu no hotel resort MGM.

Tanto Diogo Infante como João Catarré tiveram o “grande desafio”, como disse o segundo, de aprender o cantonês. Apesar de ser de Macau, Luís Nascimento não ganha grande vantagem aos colegas, recorrendo ao “ouvido” para recordar uma língua que ouviu muito em criança: “Na minha família da parte de Macau todos falam chinês, eu fui um bocadinho preguiçoso e não aprendi, mas fiquei com a sonoridade no ouvido. Consumia todo o tipo de filmes, ia ao cinema ver filmes do Jackie Chan, Jet Li, por aí fora, e de tanto ver a sonoridade ficou no ouvido. Por sorte, quando esta oportunidade me apareceu tinha a minha mãe em Portugal e aproveitei”, contou.

Consciente que a parte dos casinos “vai ser sempre apresentada”, Luís Nascimento considera que a cidade “também tem uma parte muito romântica que às vezes não conseguimos explicar muito bem”, esperando que a telenovela venha contribuir para colocar o território noutro patamar: “Com a telenovela as pessoas vão ter a oportunidade de perceber que Macau é muito mais do que casinos, é também tradições de valores e, acima de tudo, as pessoas”, defende. “Sempre tive o sonho de ver um dia Macau produzir qualquer coisa e eu estar do outro lado e poder ver que é uma produção feita em Macau, com pessoas de Macau, só que para nós”, acrescentou o actor.