Sulu Sou defende integração dos deputados em múltiplas comissões  

Fotografia: Eduardo Martins;

O deputado Sulu mostrou-se ontem contrário ao estabelecimento, pela Assembleia Legislativa, de três comissões permanentes e à regra não-escrita que estabelece que cada parlamentar não pode integrar mais do que uma Comissão. Entende o também vice-presidente da Associação Novo Macau que essa é a razão por que muitos projectos legislativos não progridem conforme as expectativas da população. Num comunicado enviado à imprensa, Sulu Sou defendeu que a Assembleia Legislativa não deve restringir o direito de um deputado de participar em mais do que uma Comissão e assinalou que o Regimento da Assembleia Legislativa não o proíbe. O deputado referiu ainda que o regimento pressupõe apenas que cada comissão permanente tenha um mínimo de sete membros e não mais de 11 membros. Sulu sugere, assim, que a 6ª Legislatura estabeleça quatro comissões permanentes, permitindo uma maior flexibilidade aos legisladores que pretendam integrar mais do que uma Comissão.