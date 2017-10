Sílvia Gonçalves vence edição inaugural do Prémio de Jornalismo da Lusofonia

Jornalista do PONTO FINAL desde Setembro de 2015, Sílvia Gonçalves arrecadou o galardão, no valor de dez mil euros, com a reportagem “Floriram por Pessanha as rosas bravas”, publicada neste jornal a 8 de Setembro último. O júri, presidido por Dinis de Abreu, realça a “originalidade da abordagem e a forma como foi construída a narrativa”.

A reportagem “Floriram por Pessanha as rosas bravas”, de Sílvia Gonçalves, jornalista do PONTO FINAL venceu o Prémio de Jornalismo da Lusofonia, criado pelo Clube Português de Imprensa e pelo Jornal Tribuna de Macau, foi na quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Macau) anunciado em Lisboa.

Reunido na capital portuguesa, o júri atribuiu o prémio por unanimidade ao trabalho de Sílvia Gonçalves, realçando a “originalidade da abordagem e a forma como foi construída a narrativa”, indicou o júri, num comunicado a que a agência Lusa teve acesso.

“Trata-se de um texto que não se limitou a ser evocativo dos 150 anos de Camilo Pessanha, contribuindo para o conhecimento do poeta e da sua relação estreita com a lusofonia”, sublinhou o júri sobre o trabalho agora distinguido e publicado neste jornal a 8 de Setembro passado, um dia depois de se terem assinalado no território, numa romagem ao cemitério de São Miguel, os 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha, poeta que ali se encontra sepultado.

O júri foi presidido por Dinis de Abreu, em representação do Clube Português de Imprensa (CPI), José Rocha Diniz, ex-director e administrador do Jornal Tribuna de Macau (JTM), José Carlos de Vasconcelos, director do Jornal de Letras, Carlos Magno, em representação da Fundação Jorge Álvares, e Silva Pires, também do Clube Português de Imprensa. O concurso recebeu mais de duas dezenas de trabalhos.

O prémio, de dez mil euros, vai ser entregue a 1 de Novembro, no território, por ocasião do 35.º aniversário do Jornal Tribuna de Macau, que se realiza no Clube Militar.

Licenciada em Comunicação Social pela Universidade do Minho, Sílvia Gonçalves nasceu em 1977 e passou ao longo da carreira por vários redacções. Iniciou a carreira como jornalista na TSF, tendo posteriormente integrado a equipa do extinto jornal A Capital e a redacção fundadora da revista Sábado, onde permaneceu durante vários anos. Colaborou posteriormente com a revista Pública, do jornal Público; da revista Única, do semanário Expresso; e das revistas Notícias Sábado e Notícias Magazine dos jornais Diário de Notícias e Jornal de Notícias. Integra a redacção do Ponto Final desde Setembro de 2015.

O Prémio de Jornalismo da Lusofonia destina-se a jornalistas e à imprensa de língua portuguesa de todo o mundo, “em suporte papel ou digital”, de acordo com o regulamento.

Este prémio anual “surge no quadro do desejado aprofundamento de todos os aspectos ligados à Língua Portuguesa, com relevo para a singularidade do posicionamento de Macau no seu papel de Plataforma de ligação entre países de Língua Oficial Portuguesa”, de acordo com a organização.

O CPI e o JTM contam com o patrocínio da Fundação Jorge Álvares, que promove a continuidade do diálogo intercultural entre Portugal e Macau.