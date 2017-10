Romance com tríades à mistura  numa história que nasce em Macau  

Chama-se “Condição Humana” e é uma telenovela que será transmitida pela TVI a partir de Novembro. O elenco conta com alguns nomes sonantes da televisão portuguesa e o enredo tem início em Macau. Diogo Infante, João Catarré e Sara Prata viajaram até ao território esta semana para gravar as cenas passadas na RAEM. Ontem estiveram reunidos com a imprensa local para falar um pouco sobre a nova produção da estação de Queluz.

Texto e fotos: Pedro André Santos

João Guerra (João Catarré) é um homem rico e poderoso que fez fortuna em Macau, onde esteve exilado. Margarida Barbosa (Sara Prata) é uma mulher descrente e amargurada com a vida, que se cruza com um homem mais velho que a faz acreditar outra vez que pode ser feliz, mas que também a põe completamente à prova. Quando João resolve regressar a Portugal para reconquistar Margarida, o amor perdido da sua adolescência, nada está como imaginou, numa história de amor com tríades à mistura.

O enredo começa em Macau e é onde os actores principais da nova novela da TVI têm passado a semana em filmagens, percorrendo vários pontos da cidade. Desde zonas históricas e com mais tradição – como as Ruínas de S. Paulo, o Leal Senado, a estátua da Deusa Kun Iam, a Penha ou a zona do Fai Chi Kei – até a hotéis-casino, como o Lisboa ou o MGM, a equipa de filmagens não tem tido mãos a medir para recolher as imagens necessárias para dar corpo à produção.

Ontem, depois de mais uma manhã preenchida com filmagens, os actores arranjaram tempo para uma pequena entrevista colectiva, dando a conhecer um pouco mais sobre o enredo de “Condição Humana”: “Faço o papel de chefe de uma tríade e estou em guerra com os meus rivais, acabo por ter que fugir para Portugal. A história inicia-se aqui, o que é um pretexto para nós mostrarmos estas partes por onde andamos a quem não conhece, e acaba por ser um enquadramento e cenário diferentes do que estamos habituados”, começou por dizer Diogo Infante, que em “Condição Humana” interpreta o papel de Manuel Quiang.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre o tipo de preparação que fez para a sua personagem, o já veterano actor adianta que fez uma investigação sobre as tríades “e o que isso representa”, para além de se ter dedicado à árdua tarefa de aprender cantonês: “Tenho o telemóvel cheio de frases da minha professora, que me tem ajudado, mas é uma tarefa muito árdua. Normalmente temos alguém que me sopra o texto exactamente no momento antes de gravar, e eu fico ali a matutá-lo para o poder dizer porque a seguir esqueço-me. Estou a tentar dar o meu melhor e não aldrabar”, referiu, entre sorrisos.

Em Macau pela terceira vez, Diogo Infante constatou uma “diferença brutal” relativamente às restantes vezes em que esteve no território, mostrando-se feliz pela vitalidade que a comunidade portuguesa continua a ter: “Fico fascinado com o nome das ruas e tantos títulos em português. É uma aventura mas as pessoas são muito gentis, a verdade é que não me sinto nada perdido, sinto-me meio em casa, meio noutro planeta, mas isso é divertido. Somos bem recebidos aqui e isso é o mais importante”, sublinhou.

Voltando à sua personagem, Diogo Infante reconhece que tem um gosto particular por “fazer de mau”, já que são personagens “cheias de contrastes” e onde “há uma certa liberdade para fazer as coisas que a maior parte de nós não pode fazer”.

O actor português realçou, porém, que a história de amor entre João e Margarida é que vai ser “o fio condutor desta novela”, cabendo essa responsabilidade aos jovens actores João Catarré e Sara Prata: “Acho que esta novela é muito gira por passar várias realidades diferentes. Depois vamos para Portugal, temos personagens em que essa condição humana também é sentida noutro aspecto”, referiu Sara Prata.

A jovem actriz portuguesa está em Macau pela primeira vez, sublinhou que nutria uma grande curiosidade sobre o que iria encontrar, mas sem saber muito bem o que esperar: “Achei que era mais pequeno e que iria ter mais aquela sensação de muita gente numa zona muito pequenina, mas acho que até é engraçado o contraste entre as ruelas e edifícios muito altos, acabamos por não nos sentirmos muito claustrofóbicos. Acho que é engraçado perdemo-nos um bocadinho por aí, descobrir algum templo ou jardim”.

João Catarré, por seu lado, destacou o “cruzamento entre a parte histórica e a parte moderna”, mostrando-se “deslumbrado” com o que tem encontrado igualmente nesta primeira experiência no território. Tal como Diogo Infante, o jovem actor teve que aprender algumas frases em cantonês, algo que não encarou como um problema, mas sim um desafio: “Antes de começar o projecto, quando me falaram na personagem, disseram que tinha algum à vontade com o cantonês. Fui investigar e assustei-me imediatamente. Quando comecei a ter aulas o susto ainda ficou maior, mas não é um problema, é um desafio. E é interessante perceber que falamos de uma maneira e com determinados sons, e cá tudo é diferente. Se disser uma palavra com fonética errada quer dizer outra coisa completamente diferente”, disse.

A telenovela conta com produção executiva por parte da Inner Harbour Films, que vê este trabalho como algo que poderá ser importante também em termos turísticos: “Acho que para o turismo local é bom, a prioridade é sempre os visitantes chineses mas acho que é importante para os visitantes portugueses também terem a oportunidade de ver Macau, há sempre uma curiosidade”, disse Cristina Soares. A produtora da Inner Harbour Films revelou ainda que a com os actores veio uma “equipa pequena de Portugal”, sendo que a maioria é na sua totalidade de Macau.