Residente de Macau ferida em incêndio que destruiu hotel em Rangum  

O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) recebeu ontem uma notificação sobre uma residente de Macau que se encontrava de viagem com alguns familiares em Rangum, antiga capital do Myanmar, e que sofreu ferimentos na cintura enquanto fugia do incêndio que incinerou o hotel onde se os residentes do território se encontravam alojados.

A residente, do sexo feminino e com cerca de 40 anos de idade, encontra-se fora de risco de vida e consciente, mas incapaz de se movimenta. A família tenciona deslocar-se ao Myanmar quando estiver concluído o processo de solicitação de visto de entrada naquele país. Foram os familiares que entraram em contacto com o GGCT solicitando assistência.

Às 18h de ontem, o GGCT voltou a entrar em contacto com a Embaixada da China no Myanmar, bem como com a residente em causa para obter informações actualizadas. A Embaixada chinesa na antiga Birmânia confirmou ter registo de que um cidadão chinês teria ficado ferido no incêndio, sendo esta a residente de Macau que solicitou apoio ao Gabinete de Gestão de Crises do Turismo.