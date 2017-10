Quase metade dos finalistas do secundário optam por prosseguir os estudos na RAEM

Decorreu ontem a terceira reunião plenária do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior, dirigida pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, na qual foi feito um balanço do percurso académico dos alunos finalistas do ensino secundário.

De acordo com a DSEJ, no ano lectivo de 2016/2017, os finalistas do ensino secundário complementar escolheram Macau em primeiro lugar para a frequência de cursos universitários, com uma percentagem de 47,7 por cento. A República Popular da China (23,6 por cento), Taiwan (18,2 por cento), Hong Kong (0,9 por cento) são os restantes destinos favoritos dos estudantes locais, havendo ainda uma percentagem de 9,4 por cento para outras regiões não especificadas.

Ainda de acordo com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, o encontro serviu também para se fazer um “resumo da eficácia da avaliação escolar global e discussão do desenvolvimento no futuro, bem como a apresentação das instruções para os trabalhos de prevenção de catástrofes nas escolas”.

Antes da reunião plenária teve lugar a cerimónia de lançamento da plataforma electrónica “Careers Guide”, um guia sobre o prosseguimento dos estudos no Interior da China, que foi presidida por Alexis Tam, pela vice-presidente do Conselho e directora da DSEJ, Leong Lai, e pela Secretária-geral da Associação de Nova Juventude Chinesa, Leong Sin Man.