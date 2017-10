Presidente do IC: Hato não põe em causa o “Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau”  

O presidente do Instituto Cultural garantiu ontem, em declarações ao PONTO FINAL, que os estragos causados no património de Macau pelo tufão Hato não irão afectar o processo de desenvolvimento do “Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau”. Leung Hio Ming adiantou também que ainda este ano será lançada a segunda consulta pública sobre o documento, de modo a que uma primeira proposta possa ser apresentada à UNESCO no decorrer do próximo ano.

Sobre o convite que terá sido endereçado à UNESCO durante a 41ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO, que decorreu em Julho último na cidade polaca de Cracóvia, para visitar Macau, Leung Hio Ming assegurou a este jornal que o convite foi mesmo feito: “Todos concordam em vir e eles estão ansiosos por ver como Macau está a fazer um bom trabalho na preservação [do património]”, disse o presidente do Instituto Cultural sem avançar com possíveis datas.