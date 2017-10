Partido Comunista da China mantém pressão sobre a corrupção  

O Partido Comunista da China (PCC) diz estar confiante de que alcançará uma vitória esmagadora na luta contra a corrupção. O veredicto foi ontem traçado por Yang Xiaodu, secretário-adjunto da Comissão Central de Inspeccção e Disciplina em conferência de imprensa. Em cinco anos, o organismo puniu mais de um milhão e meio de membros do Partido por corrupção.

Elisa Gao, em Pequim

Yang Xiaodu, secretário-adjunto da Comissão Central de Inspecção e Disciplina (CCID) do Partido Comunista da China, referiu, em conferência de imprensa, esta quinta-feira, na capital chinesa, que as acções tomadas para reprimir os funcionários estatais e os membros do Partido que se deixaram enlear nas malhas da corrupção não terão um fim após o 19º Congresso Nacional do PCC, que está a decorrer em Pequim.

Questionado sobre as prioridades da Comissão Central de Inspecção e Disciplina do PCC, após o 19º Congresso Nacional do partido, o responsável respondeu que a principal prioridade continuará a ser os quadros do Partido que ocupam funções de liderança. O organismo vai continuar atento a pistas e sinais que possam indiciar que os titulares de posições importantes possam ter tirado proveito do cargo para obter vantagens, tanto a nível político, como a nível económico.

Depois de ter sido conduzida uma reforma-piloto do sistema de supervisão em Pequim, na província de Shanxi e na província de Zhejiang, a Comissão Nacional de Supervisão será estabelecida em todo o território chinês em Março de 2018.

Mas o que significa a entrada em jogo do novo organismo? Haverá alguma alteração no trabalho da CCID até então? Yang respondeu: “A CCID e a Comissão Nacional de Supervisão trabalharão juntas sob a liderança do Partido Comunista Chinês, representando plenamente a unificação orgânica da supervisão intrapartidária e a supervisão nacional, a inspecção disciplinar e a supervisão nacional, a autonomia do partido baseada em regras e a lei, a governação nacional e a força anti-corrupção serão mais centralizadas, e a cobertura anti-corrupção será maior, de modo que a CCID e a Comissão Nacional de Supervisão assumirão maior responsabilidade e nosso trabalho será mais eficaz”. Em declarações à imprensa, Yang Xiaodu informou ainda que o impulso na luta contra a corrupção já está consolidado e recordou que o organismo a que pertence já puniu mais de um milhão e meio de funcionários e membros do Partido.

A CCID processou sérias violações à disciplina e à lei cometidas por titulares de altos cargos, como Zhou Yongkang, Bo Xilai, Guo Boxe, Xu Caihou, Sun Zhengcai ou Ling Jihua. A comissão arquivou casos para investigar 440 membros do partido em posições de liderança, acima do nível provincial e de comando do exército, entre outros funcionários líderes do partido sob a direção do seu Comité Central, o que se traduz em mais de 8900 funcionários ao nível de director-geral e 63.000 no nível de director. Disciplinados foram 278 mil membros do partido e funcionários que trabalhavam ao nível das bases.

De acordo com o mesmo responsável, foram ainda feitos progressos para perseguir elementos corruptos que fugiram para o exterior, recuperando no processo os recursos de que se tinham apropriado de forma indevida. No total, 3453 fugitivos foram detidos e repatriados, incluindo 48 de 100 que figuravam na lista de alerta vermelho da Interpol.

Yang enfatizou ainda que o PCC tenciona manter uma posição dura, de dissuasão a longo prazo, e que punirá a corrupção de forma resoluta. Para alcançar uma vitória esmagadora na guerra anti-corrupção, Yang evocou o papel de timoneiro do presidente Xi Jinping: “A liderança forte e certa do camarada Xi Jinping certamente nos levará a esse objetivo, temos essa confiança”.