Órgãos Sociais da Câmara de Comércio de Angola em Macau eleitos em breve     

A Câmara de Comércio de Angola em Macau, instituída a 6 de Setembro, terá a sua direcção definida em breve, assegura o embaixador de Angola em Pequim. João Garcia Bires, que ontem participou no Fórum para o Comércio e o Investimento entre Angola, a Província de Guangdong e Macau, no âmbito da 22ª Feira Internacional de Macau (MIF), diz acreditar que o problema da concessão de vistos para Angola será resolvido em breve, tal como será revista a lei de investimento privado, de modo a facilitar a entrada de investidores estrangeiros.

“Há quase seis meses, tendo em conta a nossa presença no Fórum Macau, assim como alguns convites que temos recebido dos empresários chineses residentes em Macau, achamos por bem que a comunidade angolana residente em Macau formasse a tal câmara. Foi formada há pouco tempo, estamos em vias de eleger o grupo directivo”, adiantou ontem o embaixador da República de Angola na República Popular da China, à margem da 22ª Feira Internacional de Macau. João Garcia Bires, que disse não poder avançar com nomes dos órgãos directivos da nova câmara, salientou ainda a reestruração dos organismos angolanos que se ocupam do investimento estrangeiro: “Vamos naturalmente adaptar o funcionamento da APIEX [Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Angola], ela será unicamente a representante das empresas angolanas no exterior, assim como será também a estrutura que irá receber as empresas estrangeiras que queiram investir em Angola”. É na APIEX que serão enquadradas as estruturas que estão no exterior, como a Câmara de Comércio de Angola em Macau, explicou ainda Garcia Bires.

O diplomata diz estar em curso uma revisão legislativa que permitirá desbloquear as dificuldades com que se deparam aqueles que procuram investir em Angola: “O que nós estamos a fazer presentemente é rever a lei do investimento privado. Relativamente aos vistos, há quase dois anos que vimos discutindo e acredito que nos próximos tempos iremos definitivamente rever o problema dos vistos. Porque hoje já se pensa no turismo, temos recebido vários turistas, não só da China, mas também de África do Sul, e seremos obrigados a rever a problemática dos vistos”. S.G.