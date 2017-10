O terceiro museu do Oriente em Lisboa  

Até o Centro Científico e Cultural de Macau abrir, Lisboa dificilmente retratava 500 anos de ligação à China e ao Oriente em geral. A partir do próximo ano passam a ser três os museus dedicados ao tema na capital portuguesa.

João Paulo Meneses

Primeiro abriu o Centro Científico e Cultural de Macau, com o seu museu. Depois o Museu do Oriente. Já altura se discutiu o facto de Lisboa passar a ter duas instituições com âmbitos semelhantes, ainda por cima muito perto uma da outra.

Agora a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa prepara-se para abrir no próximo ano a “Casa Ásia – Coleção Francisco Capelo”, no renovado Palácio de São Roque, também na capital.

A Casa -Ásia resulta da doação que o colecionador Francisco Capelo fez à Santa Casa de três quartos da sua coleção de arte asiática, composta por cerca de um milhar de peças. A quarta parte foi adquirida pela instituição ainda liderada por Santana Lopes.

Ao PONTO FINAL, a Santa Casa, através da sua assessoria de imprensa, rejeita a ideia de oferta excessiva ou de duplicação de oferta: “Desde logo pela sua localização num dos principais centros nevrálgicos do turismo de Lisboa, o Chiado, enquanto os exemplos que referiu se situam em locais mais longe dos percursos turísticos”, assume a instituição.

Mas mais do que a questão geográfica, a Santa Casa valoriza “o valor intrínseco da Coleção de Artes da Ásia de Francisco Capelo” constituída por cerca de um milhar de objetos, “do século IV a.C ao inícios do século XX, provenientes de mais de uma dezena de regiões – Etiópia, India, Himalaias (Nepal, Tibete e Butão), Sri Lanka, China, Coreia, Japão, Birmânia (actual Myanmar), Tailândia, Laos, Camboja, Vietname, Indonésia, Timor, Filipinas – constituindo um conjunto coerente e representativo das várias culturas e civilizações artísticas da Ásia, distintas entre si mas revelando semelhanças na forma e iconografia como resultado da partilha das religiões, como o budismo, assim como temáticas e técnicas muito particulares”.

Ou seja, diz a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, “não se trata de uma coleção que se centra num objecto ou numa técnica específica, mas sim em peças que pela sua qualidade e raridade testemunham a riqueza cultural dos países da Ásia acima mencionados”.

Já Carlos Monjardino entende que “o Museu do Oriente continuará a ser a Casa da Ásia no sentido em que, além das exposições permanentes, o Museu continuará a desenvolver uma intensa actividade relacionada com a Ásia como, por exemplo, diversas exposições temporárias, workshops, cursos, conferências, cinema e espectáculos.” Ao PONTO FINAL, o presidente da Fundação Oriente considera que “existe público para as três instituições e também poderá haver patrocinadores, até porque as instituições não tratam necessariamente os mesmos temas.”

Monjardino revela ainda que uma hipotética transferência da coleção de Francisco Capelo para o Museu do Oriente nunca esteve em cima da mesa.

Articulação com o Museu de São Roque

A Santa Casa já é proprietária do Museu de São Roque, que possui um o núcleo de Arte Oriental, sobretudo ligado à presença dos portugueses no Oriente: “As peças que lá temos são fruto dessa interculturalidade entre Ocidente e Oriente. O Museu está ligado à igreja de São Roque, uma igreja jesuíta”, sublinha a instituição.

Ao lado, no Largo Trindade Coelho, o palácio seiscentista, adquirido em 2014, beneficiou de obras de requalificação e está a ser preparado para acolher a coleção de mil peças que Francisco Capelo reuniu ao longo dos últimos 20 anos.

Daí que a instituição liderada por Pedro Santana Lopes fale na possibilidade de “estabelecer novas pontes de diálogo entre estes dois espaços museológicos, na medida em que, se na Casa Ásia se apresentam peças das civilizações milenares da Ásia, a Igreja e o Museu de São Roque dão testemunho dos contactos entre Oriente e Ocidente, não só ao nível das artes decorativas, como também da própria missionação levada a cabo pelos Jesuítas”.

A Santa Casa entende que a Coleção da Ásia de Francisco Capelo vem complementar, de forma única, o núcleo de Arte Oriental do Museu de São Roque”, até porque a coleção de Francisco Capelo não está tão ligado a essa interculturalidade Ocidente /Oriente, retratando essencialmente as civilizações milenares da Ásia: “O acervo começa no século IV antes de Cristo e vai até ao século XIX”.

A coleção de Arte Asiática Francisco Capelo reúne peças de diferentes tipologias: escultura (em bronze, madeira e pedra), cerâmica, gravura, fotografia, manuscritos, mobiliário, têxteis, marfins, joalharia, lacas, máscaras.