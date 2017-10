O macaense das “(des)orientações, percepções e mestiçagens”, segundo Cecília Jorge  

A Fundação Rui Cunha acolheu ontem mais uma sessão da iniciativa “Serões com História”, com a quarta edição do certame a ser marcada por uma tertúlia sobre a identidade macaense. Cecília Jorge, jornalista e investigadora, foi a impulsionadora de uma conversa que se propôs despertar consciências e deixar de alerta a memória colectiva.

Joana Figueira

“Ver gente de Macau a falar sobre Macau”. Eis o que desejava Cecília Jorge quando decidiu lançar à comunidade o convite para uma discussão sobre o que é ser macaense. Questionar, mostrar perspectivas e resgatar vivências de “um leque aberto” de pessoas que abraçam o princípio de globalização que lhes constrói a identidade. Cecília Jorge conseguiu aquilo que considera “raro” na cidade: “Juntar gente macaense” para um serão com histórias, que decorreu ontem na Fundação Rui Cunha.

“A minha definição de macaense é que nós somos um leque aberto. Nós somos miscigenados, multiétnicos, multiculturais, portanto há de todas as cores, de todos os feitios, de todos os gostos. De raízes diferentes. E nós acompanhamos a história de Macau. Todos nós somos genuínos porque o que nos marca é a multiculturalidade”, disse a jornalista e investigadora ao PONTO FINAL.

Cecília Jorge quis falar sobre a encruzilhada feita ponte, construída a partir da “confluência de culturas, culturas nos antípodas”. É essa encruzilhada, defende, que torna possível “nascer um macaense que é bilingue e que consegue estar à vontade nos dois mundos; que tanto se sente à vontade na comunidade chinesa como na portuguesa”.

E na conversa, na reunião daqueles que vivem a rotina acelerada da cidade que os faz, está a memória colectiva que a macaense afirma ser parca de registo: “É muito importante conversarmos sobre os macaenses até porque quanto mais falarmos de nós, menos somos esquecidos e menos nos esquecemos. A memória colectiva funciona assim e o raciocínio também. E se nós passarmos isso às novas gerações macaenses faz-se um elo de ligação”, afirmou Cecília Jorge.

Para a investigadora, o registo da memória colectiva, seja da história do território, seja do património construído é fundamental: “Passei muito tempo a correr atrás da memória de Macau”, confessou, antes de ler para uma sala cheia um conto escrito por si mas que ficou na gaveta como tantos outros desabafos sobre “(des)orientações, percepções e mestiçagens”.

Até “porque provavelmente um macaense da geração nova, parece-se mas não é de maneira nenhuma chapa de um macaense da minha geração porque as circunstâncias mudaram” e “nós funcionamos nesta espécie de laboratório que é Macau”, considerou.

Mas “a evolução é natural”, sublinha. “Eu não vejo o macaense como uma coisa estanque, precisamente por ser globalizado, está sujeito a influências, mas mantém as características que ligam a comunidade. E o que nos liga mais é a memória colectiva, é o mito da origem – viemos todos de Portugal – e é a gastronomia.”

“Já não há patuá, mas continua a haver um dialecto macaense: o nosso sotaque, os termos que nós ainda utilizamos, a nossa maneira de nos exprimirmos. E isso marca a comunidade”, explicou Cecília Jorge, pouco antes de se revelar “contentíssima por ver gente de Macau a falar sobre Macau”.

A tertúlia “Ser Macaense”, quarta sessão da iniciativa “Serões com História”, foi promovida pelo Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau e pela Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial Pedro Nolasco, esta última representada pelo também macaense José Basto da Silva, como moderador da iniciativa.