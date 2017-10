Museu de Arte acolhe mostra sobre indústrias tradicionais  

O Museu de Arte de Macau (MAM) acolhe a partir da próxima sexta-feira a exposição “O Tempo Memorável – As Indústrias do Artesanato Tradicional”, uma mostra que tem por objectivo permitir que a população local conheça um pouco mais sobre o modo de vida dos residentes do território no passado e se aperceba da evolução e posterior declínio das indústrias tradicionais de Macau.

Organizada pelo próprio MAM, a exposição – que aborda sobretudo o impacto da indústria de fabrico de pivetes, de panchões e de fósforos – vai estar patente ao público no terceiro piso do Museu de Arte de Macau entre 28 de Outubro e 25 de Fevereiro. A inauguração da mostra está agendada para o final da tarde de 27 de Outubro.

No comunicado em que dá a conhecer o conteúdo da mostra, o MAM recorda que as indústrias dos pivetes, dos panchões e dos fósforos foram durante as décadas de 50 e 60 do século passado “uma importante fonte de rentabilidade para cidade, contribuindo largamente para o desenvolvimento da economia local”.

Ao mesmo tempo que se propõe educar a população do território sobre o modo de vida dos residentes no passado, o Museu quer, com a exposição, que locais e turistas possam tomar plena consciência das mudanças operadas na sociedade local.

A mostra reúne um total de 210 peças ou conjuntos patrimoniais, que se encontram divididos por seis zonas distintas. O acervo mostra o percurso de crescimento e declínio das três mais influentes industrias do território durante o século XX.

Durante os meses em que a exposição permanece patente ao público, o Museu de Arte de Macau vai conduzir uma série de actividades suplementares, entre as quais duas visitas guiadas, duas palestras temáticas e ainda uma acção de formação de fabrico de panchões. As visitas guiadas estão agendadas para os dias 5 e 19 de Novembro, as palestras temáticas para 11 de Novembro e 2 de Dezembro e o workshop para 18 de Novembro. O MAM vai ainda organizar quatro visitadas guiadas orientadas pelos curadores da exposição. Estas visitas devem decorrer a 6 e 20 de Janeiro e repetirem-se a 10 e 24 de Fevereiro.