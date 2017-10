A Companhia de Electricidade de Macau (CEM) anunciou ontem um aumento na cláusula de ajustamento da tarifa de electricidade em um avo para o quarto trimestre deste ano.

De acordo com a CEM, o valor será de 32 avos por kWh para os clientes dos grupos tarifários A, B e . A empresa justifica a alteração com o aumento da taxa de câmbio do renminbi.