Lionel Leong antecipa aumento orçamental para 2018

O Secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, referiu ontem que o orçamento para o próximo ano está a ser elaborado, antecipando uma actualização em alta tanto das despesas, como das receitas.

A subida dos gastos públicos prende-se sobretudo com os prejuízos causados pelo tufão Hato, avaliados em 11,4 mil milhões de patacas, mas também com a necessidade de contratar mais pessoal para a função pública.

O Secretário para a Economia e Finanças referiu ainda que em relação ao andamento do novo concurso público para adjudicar as concessões de exploração de jogo, o Governo “ainda se encontra em fase de auscultação de opiniões”, e que o desenvolvimento do sector “deve estar incluído nas orientações gerais que têm por finalidade transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer”, bem como “elevar a capacidade de competitividade internacional do território”.