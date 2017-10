Governo propõe candidatura permanente à habitação social  

O Governo deu ontem a conhecer uma proposta que vai tornar permanente o expediente de candidatura à habitação social. A medida, inserida na proposta de lei do “Regime Jurídico da Habitação Social” e ontem apresentada em Conselho Executivo, prevê que os interessados não tenham de se candidatar a cada novo concurso.

Joana Figueira

As candidaturas a habitação social poderão vir a ser realizadas de forma permanente, deixando o Executivo de estabelecer períodos específicos de concurso para candidatura dos agregados familiares. O Conselho Executivo deu por finalizada a discussão da proposta de lei do “Regime Jurídico da Habitação Social”, que vai agora ser submetida à Assembleia Legislativa (AL). Leong Heng Teng, porta-voz do organismo, considera que esta é uma “grande alteração”, ainda que rejeite a existência de “mudanças radicais”.“A candidatura permanente poderá ser um mecanismo mais atempado” que “facilita que o Governo saiba qual é a necessidade real” e “não vai afectar a relação entre a oferta e a procura”, garantiu Leong Heng Teng.

Ontem, em conferência de imprensa, o presidente do Instituto de Habitação (IH), Arnaldo Santos, referiu que “faltam só algumas formalidades administrativas” para que o concurso seja aberto ainda neste trimestre: “Esta proposta de lei só poderá ser aplicada depois da abertura do concurso público este ano, e por isso teremos filas [de candidatos]. Isto quer dizer que aqueles que vão participar neste concurso no final do ano vão ficar nesta fila e depois o carácter permanente só produzirá efeitos depois de a proposta de lei ser aprovada”, explicou Arnaldo Santos. “Agora, 1,300 fracções poderão ser distribuídas, mas depende das obras de remodelação, e ainda temos projetos de construção”, indicou o presidente do IH, referindo-se ao terreno onde estava situada a central térmica da Companhia de Electricidade de Macau, na Avenida Venceslau de Morais. Estão “previstos cerca de 2,500 fogos” para aquele espaço.

Arnaldo Santo adiantou ainda que há mais 400 fracções habitacionais que poderão ser renovadas e, depois, distribuídas. O presidente do Instituto da Habitação disse que antes da abertura do processo de candidatura terá de ser conhecimento “o número de candidatos”, não referindo, porém, se poderá haver algum conflito entre a procura e a oferta.

“A atribuição de habitação social é efectuada de acordo com as fracções disponíveis, respeitando a ordenação determinada pela ordem decrescente da pontuação obtida, calculada segundo o mapa de pontuação fixado por despacho do Chefe do Executivo”, apontou Leong Heng Teng. Os candidatos ficam, desta forma, em lista de espera até que lhes seja atribuído o apoio social.

A proposta de lei prevê que o candidatura tem de ser apresentada por um elemento do agregado familiar que já tenha completado 23 anos e que seja residente permanente de Macau, “não podendo o total do rendimento mensal e do património líquido do agregado familiar ultrapassar os limites estabelecidos por despacho do Chefe do Executivo”, explicou o porta-voz do Conselho Executivo.

Aqueles limites deverão situar-se entre as nove mil e as 12 mil patacas, aspecto que “não está estipulado na matéria, mas no diploma de consulta está expressa essa intenção”.

Já o valor da renda da habitação social é fixado por diploma complementar – ou seja, não está fixado na lei –, sendo revisto periodicamente. A proposta sugere que “a fixação do valor da renda tenha em consideração a tipologia de habitação social” e “o rendimento mensal do arrendatário e dos elementos do seu agregado familiar, a área útil da habitação social e o nível da renda no mercado imobiliário livre”.

Leong Heng Teng tirou, ainda assim, o véu a uma das restrições aos requisitos de candidatura: “Nos três anos anteriores à data de apresentação do boletim de candidatura, não pode ter sido rescindido contrato de arrendamento ou emitido mandado de despejo pelo Instituto de Habitação”, apontou o porta-voz do Conselho Executivo.