Governante português quer aprofundamento das relações com Macau

Eurico Brilhante Dias defendeu ontem, à margem da abertura da 22.a edição da Feira Internacional de Macau, que Portugal tem o dever histórico de aprofundar as relações que mantém com o território. O secretário de Estado da Internacionalização deixou claro que Lisboa é parte interessada no fundo de cooperação para os países lusófonos criado por Pequim.

O secretário de Estado da Internacionalização do Governo português defendeu ontem o aprofundamento da relação histórica de Portugal e Macau, apoiando progressivamente o território como plataforma para os países lusófonos.

Eurico Brilhante Dias falava aos jornalistas depois da cerimónia de abertura da 22.ª Feira Internacional de Macau (MIF) e Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (PLPEX), que decorrem em simultâneo.

Os próximos passos da relação histórica de Portugal com Macau são “aprofundar e procurar que instrumentos como o fundo de cooperação com os países de língua portuguesa possam ter uma abordagem para um conjunto de projectos mais abrangente”, não só para grandes projectos ligados às infra-estruturas e obras públicas, mas também instrumentos financeiros orientados para as pequenas e médias empresas, afirmou.

O responsável lembrou a assinatura do memorando de entendimento entre a seguradora de créditos portuguesa Cosec e a Autoridade Monetária de Macau para desenvolver “uma agência de crédito à exportação para apoiar empresas que pretendam operar nos países lusófonos”.

É “um passo muito importante” no apoio progressivo de Portugal a Macau como plataforma para os países de língua portuguesa, sublinhou Eurico Brilhante Dias: “Portugal tem vindo progressivamente a apoiar essa plataforma” por considerar “ser muito útil ter uma região com os laços históricos e onde a oferta portuguesa e dos países de língua portuguesa se encontra com a China”, declarou.

“Muitos países do mundo gostariam de ter com a China uma plataforma como esta em Macau, com este grau de conhecimento e de intersecção”, afirmou.

“Macau é um valor para os dois países [Portugal e China] e é que isso que procuramos afirmar e explorar”, sublinhou.

O secretário de Estado indicou ainda que Portugal se prepara para abrir “provavelmente em 2019” um Consulado em Cantão, capital da vizinha província de Guangdong, e uma delegação da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Sobre a participação portuguesa na PLPEX, Eurico Brilhante Dias destacou o “caminho fantástico nos últimos anos de aumento de valor” da economia e produtos portugueses, visível nas feiras internacionais como a de Macau.

Na cerimónia de abertura, que contou com a presença do chefe do executivo de Macau, Chui Sai On, o secretário da Economia e Finanças, Lionel Leong, destacou a convergência no território das culturas ocidental e oriental, sendo um “dos importantes nós” da iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma Rota”.

“Esperamos que a MIF e a PLPEX tenham um efeito de sinergia, produzindo uma combinação orgânica entre a indústria de convenções e exposições de Macau, a plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa e a iniciativa ‘Faixa e Rota’ para gerar maiores benefícios”, afirmou na cerimónia.

Lionel Leong expressou a vontade de que um “maior número de convenções e exposições internacionais venham a estabelecer-se em Macau” e proporcionar mais “oportunidades de desenvolvimento para as empresas locais e residentes, especialmente as micro, pequenas e médias empresas, os profissionais e os jovens”.

Mais de meia centena de países e regiões, mais de mil empresas e outras organizações estão presentes na 22.ª MIF, de acordo com o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), entidade organizadora.

A PLPEX conta com a participação de 210 organizações e empresas provenientes da China continental e dos países lusófonos (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).